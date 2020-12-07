Как сортировать мусор? Напоминаем несколько важных правил

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Стекло – в синий, бумагу – в зеленый, пластик – в желтый. В среднем белорус выбрасывает около 400 кг мусора в год. Сортировка отходов поможет сократить это количество. Расскажем, с чего начать раздельный сбор мусора и как ввести эту привычку в повседневную жизнь.

Для начала достаточно взять отдельный пакет или ведро, в него собирать все полезное вторсырье, а затем содержимое – рассортировывать в разные контейнеры. Обычно они подписаны – для бумаги, пластика и стекла. Наталья Бурая, ведущий специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальный ресурсов»:

Пункты приема вторсырья в Минске принимают все, что мы собираем в принципе полезное. Это стеклотару, полиэтиленовую пленку, ПЭТ-бутылки, бумагу, картон и отработанные масла, шины, то есть все, что можно будет потом переработать.

Между тем, выбрасывая мусор по разным контейнерам, важно обращать внимание на памятки-подсказки. Не все, что мы считаем отходами пластика, стоит бросать в контейнер для пластиковых отходов.

Наталья Бурая:

Упаковка от кофе либо пластиковые стаканчики, вы знаете, они не перерабатываются. Их надо выбрасывать в контейнер с надписью ТКО – твердые коммунальные отходы, обычно они серого цвета.

Пару лет назад Анастасия Ковалевская посетила экомероприятие, где говорили на тему отходов и упаковки. В итоге девушка пришла к осознанному потреблению. Анастасия Ковалевская:

Основная трудность в первое время была в том, что много времени занимала сортировка и было непонятно: что и куда. Были сложности с мужем, с тем, чтобы донести свою позицию изменившуюся, почему это важно делать.

Семейные обязанности разделились: Анастасия сортирует мусор, а супруг – его выносит. Контейнеры находятся далеко от дома, надо проделать длинный путь, чтобы донести тяжелые пакеты. Признается, было трудно, но лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Анастасия Ковалевская:

Я давно в теме осознанного потребления, как-то размышляла и до этого тоже, но, когда я начала сортировать мусор, было такое ощущение, что легче вообще не покупать, чем потом думать, что делать с упаковкой.

Минчанка Наталья также сторонница осознанного потребления, если с сортировкой мусора все понятно, то что необходимо делать с пищевыми отходами? Наталья Блыщик:

Пищевые отходы я приучила себя, и муж мой тоже к этому привык – мы собираем раздельно в бумажный мешочек либо в контейнер и отвозим в деревню. Мы раз в неделю или раз в две недели ездим в деревню. Если мы долго не едем в деревню, то мы замораживаем, а потом отвозим на компостную кучу.

Сдать на переработку можно не только стекло, пластик и бумагу, но и батарейки, металл и просроченные лекарства. Если они попадут на свалку, то тяжелые металлы и опасные вещества с большой вероятностью попадут в почву. Наталья Блыщик:

Система раздельного сбора в Беларуси, как я вижу, создана для определенных видов вторичного сырья, которые выгодно и удобно собирать, например, у нас хорошо собирается стекло. С этим вообще никаких проблем нет, хорошо собирается макулатура, есть достаточно большое количество контейнеров.

Наталья Бурая:

В Беларуси переработка есть. У нас есть 7 мусороперерабатывающих заводов в Беларуси. Более 80 линий сортировки. И поймите, если вы выбросите вторсырье в нужный контейнер – оно всегда пойдет на сортировку и будет потом переработано.