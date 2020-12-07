Ситуация с коронавирусом в Гродненской области. Могут ли жители получить плановую медпомощь в полном объёме?

Новости Беларуси. В поликлиниках Гродненской области не будут приостанавливать плановый прием пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принято в связи с наметившейся в регионе тенденцией к улучшению эпидситуации.
Новости Беларуси. В поликлиниках Гродненской области не будут приостанавливать плановый прием пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принято в связи с наметившейся в регионе тенденцией к улучшению эпидситуации.
Запись на прием к врачам-специалистам продолжается. В прежнем режиме работают и женские консультации. Причем для беременных женщин доступна консультация и по телефону. Пожилым людям медицинскую помощь оказывают на дому.
Плановые операции в больницах выполняются частично, но детям и пациентам с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями – в полном объеме. Сроки действия справок о медосмотрах продлены до мая.
Людмила Кеда, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
В настоящее время в Гродненской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Если говорить о нынешней неделе, то снижение по сравнению с предыдущей неделей – мы зарегистрировали заболеваемость и инфицированность острыми респираторными инфекциями на 4,9 %, что является хорошим сигналом.
Возможно, это снижение острых респираторных инфекций, с одной стороны, можно сказать, это связано в какой-то степени с введением масочного режима. Наши люди стали более аккуратно относиться к соблюдению мер предосторожности. На сегодня, мы видим, это дает минимальный, но результат.
Если в первую волну пандемии Гродненская область входила последней, то удар второй волны приняла первой. Потому, в отличие от других регионов, в западной области прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией уже вышел на плато.
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