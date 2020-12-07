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«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения

07 декабря 2020 09:42
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В этой небольшой аудитории совершаются большие шаги для будущего страны. В белых халатах не научные сотрудники и даже не студенты. Вглядываются в новые открытия увлеченные школьники. В Республиканском центре экологии и краеведения вот уже 90 лет зажигаются светила науки. Современная лаборатория в стенах храма знаний, к слову, появилась в 2017 году. 

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-1

Иван Русских, педагог дополнительного образования, заведующий научной лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:
Ребята здесь осваивают вот эти методы ведения органического сельского хозяйства, в первую очередь методы защиты растений от болезней и вредителей с помощью всевозможных бактерий и грибов. У каждого ребенка имеется свое направление исследовательской работы. Каждый ребенок выполняет индивидуальный исследовательский проект.  

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-4

Первый научно-исследовательский кружок образовался еще в 80-х. Объединению по интересам «Генетика и селекция», где занимаются ребята, уже 40 лет. Руководитель курса Иван Русских сам бывший выпускник альма-матер. А с 97 года успешно взращивает юные таланты – победителей специализированных конкурсов. Призовые места привозят из Латвии, Малайзии, Индонезии.  

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-7

Дмитрий Казинец, учащийся Республиканского центра экологии и краеведения:  
Я победитель республиканского конкурса биолого-экологических проектов в 2020 году. Целью моего проекта было создание коллекции почвенных активных мицентов, перспективных для использования в растениеводстве, их можно использовать в биоудобрениях, биофунгицидах. На основе этих бактерий достаточно мало препаратов, поэтому они достаточно перспективные.    

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-10

Ребята становятся стипендиатами президентского фонда и имеют бонус при поступлении в вузы. К тому же, занятия предусматривают не только теоретическую базу, но и исследовательские экспедиции.  

Екатерина Мамаева, учащаяся Республиканского центра экологии и краеведения:  
Здесь мы можем выполнять различные экспериментальные опыты, а в школе мы больше получаем теоретический материал.

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-13

Полина Феклистова, учащаяся Республиканского центра экологии и краеведения:
Мой интерес к биологии появился еще в начальной школе, затем я пришла в данное объединение и уже под руководством Ивана Анатольевича занимаюсь проектной деятельностью здесь уже второй год.  

Одиннадцатиклассница Ксения с детства тянулась к природе. Родители увлечения дочери поддержали. Третий год она приезжает из Витебской области в столицу для очередных опытов.  

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-16

Ксения Казинец, учащаяся Республиканского центра экологии и краеведения:  
Я работаю над выделением и изучением бактерий, которые способны растворять силикаты. Я уже выделила бактерии, мы их отбирали, вот создавалась коллекция. Здесь сейчас находится 16 штаммов, потом на различных средах мы испытывали к определенным свойствам – это и растворение фосфатов, и растворение силикатов, и способность стимулировать рост растений, также защищать их от болезней. И вот в результате отобрали один штамм, над которым сейчас продолжаем работу.   

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-19

Они на пороге научного прорыва в сельском хозяйстве. Разрабатывают альтернативу химическим удобрениям, препараты способные обогатить белорусскую почву.  

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-22

Анна Харитончик, учащаяся Республиканского центра экологии и краеведения:  
Грибы полезны тем, что они не дают болезнетворным организмам развиваться, также они способствуют улучшению скорости роста растений. Я собрала коллекцию грибов рода триходерма. Органическое сельское хозяйство достаточно дешевое, оно не вредит здоровью человека, его можно назвать земледелием будущего.  

«У каждого ребёнка своё направление исследовательской работы». Что изучают школьники в центре экологии и краеведения-25

Каждый из наших героев – это будущий медик или биолог. И, возможно, их сегодняшние маленькие открытия лягут в основу завтрашних великих изобретений.   

# Белорусская наука # общество # Иван Русских # Дмитрий Казинец # Екатерина Мамаева # Полина Феклистова # Ксения Казинец # Анна Харитончик # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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