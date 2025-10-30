DPA: трех «русских немцев» признали виновными в шпионаже в пользу России

Суд в Мюнхене признал трех граждан Германии и России виновными в шпионаже в пользу Российской Федерации. Один из них получил шесть лет тюремного заключения, двое других – условные сроки. Об этом пишет ТАСС.

По версии обвинения, главный обвиняемый участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а позже собирал разведданные и готовил диверсии в Германии. Он отрицал обвинения, заявляя, что не воевал. Следствие считает, что двое других помогали ему, хотя и отрицают это. Прокуратура настаивает на их связи с российскими спецслужбами.

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