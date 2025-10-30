Каждая 10-я кибератака в СНГ приходится на Беларусь

Беларусь занимает второе место в СНГ по количеству кибератак. На нашу страну приходится 9 % от общего числа инцидентов в Содружестве. Итоги масштабного исследования представили на конференции по информационной безопасности в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты проанализировали период с конца 2024-го года по сентябрь нынешнего. Сейчас на страны СНГ приходится до 18% от общемировых. При этом прогнозируют до конца года увеличение на 15%. Лидером по количеству подобных инцидентов остается Россия, следом за ней расположилась Беларусь. Наиболее популярными методами атак является вредоносное программное обеспечение и действия злоумышленников в соцсетях. Чаще всего наиболее уязвимыми являются госучреждения, промышленность и банковская сфера.

Алексей Федорович, официальный представитель российской компании по разработке решений в сфере информационной безопасности на территории Беларуси и стран Кавказа:

Можно выделить три крупные группы хакеров. Первое место и треть всех атак приходится на финансово мотивированные группировки. И таких группировок наш Expert Security Center, работающих по территории Беларуси и страны в СНГ, насчитывает более 25. Вторая группа атакующих – это кибершпионы, и на них приходится 22 % и более 20 группировок. В отличие от финансово мотивированных преступников данная группа кибершпионов нацелена на долгосрочную работу. И третья группа, которую хотелось бы упомянуть, это так называемые хактивисты. Чаще всего они работают опять же по государственным учреждениям, промышленным предприятиям и средствам массовой информации.