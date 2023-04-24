«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда было принято решение о съемке «За полчаса до весны»? Срок от появления идеи до выхода.

Екатерина Пономарева, начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси:

8 июля 2020 года началось производство фильма. Закончилось производство 10 апреля 2023 года. Речь идет только о производстве. Сценарий готовился года три. Можно сказать, что это большой телевизионный 9-серийный проект, сложный. Алена Сырова, СТВ:

Снимали во времена пандемии, в самое непростое время для страны. Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

Режиссер поменялся не раз. Там очень тяжело. Группа была. Не так все легко, как кажется. Алена Сырова:

Как обычный гражданин и представитель молодежи я сужу как? Я прохожу мимо кинотеатра, смотрю на афиши и не вижу ничего нашего. Кирилл Казаков:

Я смотрел на Новый год «Оливье».

Вера Полякова-Макей:

Был офигенный сценарий, мы его читали. И это было лучшее, что я в тот момент читала в совете по кинематографии. И из хорошего сценария сделали не очень хорошее кино. Оно скучное. Я не могу сказать, что оно сделано плохо. Хорошие артисты там, дорогие, играют хорошо. Я не знаю, что произошло. Продюсер там хороший, мы с ним очень подружились. Все было неплохо, чтобы кино получилось, но я три раза заснула. Кирилл Казаков:

Но фильм окупается? Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Окупается. Вера Полякова-Макей:

Но на совещании в Министерстве культуры, когда мы сидели на коллегии, вышел директор киновидео проката и сказал: как же мы можем окупить это кино, если 100 человек его посмотрело за неделю, билет стоил 9 рублей. Давайте разделим, я на нем не могу зарабатывать. Алена Сырова:

Я не слышала об этом фильме, пока мне не надо было готовиться к этой программе.