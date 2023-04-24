«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Когда было принято решение о съемке «За полчаса до весны»? Срок от появления идеи до выхода.
Екатерина Пономарева, начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси:
8 июля 2020 года началось производство фильма. Закончилось производство 10 апреля 2023 года. Речь идет только о производстве. Сценарий готовился года три. Можно сказать, что это большой телевизионный 9-серийный проект, сложный.
Алена Сырова, СТВ:
Снимали во времена пандемии, в самое непростое время для страны.
Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
Режиссер поменялся не раз. Там очень тяжело. Группа была. Не так все легко, как кажется.
Алена Сырова:
Как обычный гражданин и представитель молодежи я сужу как? Я прохожу мимо кинотеатра, смотрю на афиши и не вижу ничего нашего.
Кирилл Казаков:
Я смотрел на Новый год «Оливье».
Вера Полякова-Макей:
Был офигенный сценарий, мы его читали. И это было лучшее, что я в тот момент читала в совете по кинематографии. И из хорошего сценария сделали не очень хорошее кино. Оно скучное. Я не могу сказать, что оно сделано плохо. Хорошие артисты там, дорогие, играют хорошо. Я не знаю, что произошло. Продюсер там хороший, мы с ним очень подружились. Все было неплохо, чтобы кино получилось, но я три раза заснула.
Кирилл Казаков:
Но фильм окупается?
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Окупается.
Вера Полякова-Макей:
Но на совещании в Министерстве культуры, когда мы сидели на коллегии, вышел директор киновидео проката и сказал: как же мы можем окупить это кино, если 100 человек его посмотрело за неделю, билет стоил 9 рублей. Давайте разделим, я на нем не могу зарабатывать.
Алена Сырова:
Я не слышала об этом фильме, пока мне не надо было готовиться к этой программе.
Владимир Карачевский:
Давайте признаемся. В России есть киноиндустрия. Сколько занимает в бюджете фильма реклама? От 20 и больше процентов. Для этого нужны отдельные деньги, только на маркетинговую стратегию. Мы не имеем на киностудии таких объемов, когда вкладывают в рекламу, в продвижение. Ваш телеканал может помочь мне: сделаете передачу, программу, утренний эфир. Но вы же не будете показывать ролик, потому что это дорогое удовольствие, вы на этом зарабатываете деньги. У киностудии не хватает ресурсов для продвижения собственных фильмов. Это наша головная боль, и я с этим соглашусь. Нам не хватает именно информационных поводов, ресурсов для продвижения.
Алена Сырова:
Какой выход вы видите из этой ситуации?
Владимир Карачевский:
Зарабатывать деньги и вкладывать их в продвижение.
Читайте также:
Белорусские фильмы можно увидеть на стриминговых платформах? Вот для чего это делается
Почему российские мелодрамы в Беларуси стали сниматься реже? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»
«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?