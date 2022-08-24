Иванец: в здравоохранение и сельское хозяйство должны приходить кадры, которые осознанно выбрали свою профессию

Новости Беларуси. Как улучшить белорусскую систему образования? На эту тему 24 августа рассуждали эксперты в области знаний на коллегии Администрации Президента. Встреча прошла в педуниверситете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об эталонном способе отбора молодых людей в студенческие ряды и в обществе, и в кабинетах чиновников спорили немало. Новый Кодекс об образовании, подписанный в начале года, ждет конкретной реализации. Советская система, тесты, бездушно проверенные компьютером, другие варианты – универсального нет. Но для белорусской модели поступления важно за формой не проглядеть содержание: талант, способности, призвание молодежи. Эту концепцию нужно оформить в четкие и понятные правила для всех: родителей, абитуриентов, учителей и даже будущих работодателей. Показательный пример их успешного взаимодействия, к слову, уже есть.