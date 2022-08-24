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Иванец: в здравоохранение и сельское хозяйство должны приходить кадры, которые осознанно выбрали свою профессию

24 августа 2022 19:13
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Новости Беларуси. Как улучшить белорусскую систему образования? На эту тему 24 августа рассуждали эксперты в области знаний на коллегии Администрации Президента. Встреча прошла в педуниверситете имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об эталонном способе отбора молодых людей в студенческие ряды и в обществе, и в кабинетах чиновников спорили немало. Новый Кодекс об образовании, подписанный в начале года, ждет конкретной реализации. Советская система, тесты, бездушно проверенные компьютером, другие варианты – универсального нет. Но для белорусской модели поступления важно за формой не проглядеть содержание: талант, способности, призвание молодежи. Эту концепцию нужно оформить в четкие и понятные правила для всех: родителей, абитуриентов, учителей и даже будущих работодателей. Показательный пример их успешного взаимодействия, к слову, уже есть.

Иванец: в здравоохранение и сельское хозяйство должны приходить кадры, которые осознанно выбрали свою профессию-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этом году уже часть новаций вступила в силу, мы принимали достаточно большое количество на целевую подготовку. Для таких отраслей, как здравоохранение, сельское хозяйство, набор целевиков составил почти 50 % от общего количества бюджетных мест. Почему это важно? Потому что в эти отрасли должны приходить те кадры, которые мотивированы, осознанно выбрали свою профессию, а самое главное, которые должны закрепиться не только в Минске, но и в регионах, потому что сегодня нам эти кадры нужны по всей страны.

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# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Галина Буро # Фотофакт

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