Подготовка нацеленных людей. Сергеенко рассказал про улучшение системы отбора в вузы

Новости Беларуси. По горячим следам совещания во Дворце Независимости Администрация Президента устраивает мозговой штурм. До идеала довести предстоит кадровую работу, избавить образовательный процесс от самых мелких недочетов, но главное – понять, как будет выглядеть вступительная кампания будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Задействуем широкий круг не только специалистов, но и, наверное, родителей, педагогов. В ближайшее время все-таки определить, внести предложения, какой же должна быть система отбора лучших выпускников наших школ, которые планируют в следующем году и в последующие годы поступать в высшие учебные заведения. Да, подготовка высокопрофессиональных кадров, но и подготовка нацеленных людей на ту или иную специальность, подготовка патриотов нашей страны, то есть тех людей, которые будут трудиться на благо нашей страны в будущем.