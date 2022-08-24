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Подготовка нацеленных людей. Сергеенко рассказал про улучшение системы отбора в вузы

24 августа 2022 19:10
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Новости Беларуси. По горячим следам совещания во Дворце Независимости Администрация Президента устраивает мозговой штурм. До идеала довести предстоит кадровую работу, избавить образовательный процесс от самых мелких недочетов, но главное – понять, как будет выглядеть вступительная кампания будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка нацеленных людей. Сергеенко рассказал про улучшение системы отбора в вузы-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Задействуем широкий круг не только специалистов, но и, наверное, родителей, педагогов. В ближайшее время все-таки определить, внести предложения, какой же должна быть система отбора лучших выпускников наших школ, которые планируют в следующем году и в последующие годы поступать в высшие учебные заведения. Да, подготовка высокопрофессиональных кадров, но и подготовка нацеленных людей на ту или иную специальность, подготовка патриотов нашей страны, то есть тех людей, которые будут трудиться на благо нашей страны в будущем.

Что изменится в системе образования? Андрей Иванец рассказал о новациях, которые примут в новом учебном году.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Галина Буро # Фотофакт

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