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Примут ли в Беларуси закон о волонтёрстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим

24 августа 2022 15:08
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Новости Беларуси. Необходимость появления в Беларуси закона о волонтерстве 24 августа обсуждали на областном форуме Красного Креста в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертом выступил генеральный секретарь объединения.

Примут ли в Беларуси закон о волонтёрстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим-1

Пандемия коронавируса и миграционные кризисы на западной и южной границах Беларуси в последние годы показали востребованность этого движения. Однако многие аспекты работы волонтеров никак не регламентируются. Вопросы возникают в том числе и с точки зрения трудового законодательства.

Примут ли в Беларуси закон о волонтёрстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Здесь есть какие-то свои подводные камни: кто-то не может отпроситься с работы, кого-то принципиально не отпускают. Поэтому предусмотреть и защиту (правовую, другие виды защиты), функции, обязанности волонтеров, чтобы это было уже четко закреплено, регламентировано и все понимали, что если он волонтер, то он должен быть именно такой, защита такая-то, преференции такие-то. Потому что это люди, которые абсолютно бескорыстно, без всякой оплаты, без всяких поощрений приходят по зову сердца оказывать помощь.

Примут ли в Беларуси закон о волонтёрстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим-7

Волонтерское движение Красного Креста объединяет около 16 тысяч человек разных возрастов и профессий. Чтобы оказывать квалифицированную помощь, они проходят специальную подготовку. Для этого в Гомельской области проводят ежегодный волонтерский лагерь. В трехдневной программе – мастер-классы по работе с детьми в кризисный период и курс обучения навыкам оказания первой психологической помощи. Участники изучат основы международного гуманитарного права и волонтерского менеджмента. Команды также разработают и презентуют инициативы, которые затем смогут воплотить в жизнь.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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