Примут ли в Беларуси закон о волонтёрстве? Дмитрий Шевцов о защите тех, кто помогает другим

Новости Беларуси. Необходимость появления в Беларуси закона о волонтерстве 24 августа обсуждали на областном форуме Красного Креста в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертом выступил генеральный секретарь объединения.

Пандемия коронавируса и миграционные кризисы на западной и южной границах Беларуси в последние годы показали востребованность этого движения. Однако многие аспекты работы волонтеров никак не регламентируются. Вопросы возникают в том числе и с точки зрения трудового законодательства.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Здесь есть какие-то свои подводные камни: кто-то не может отпроситься с работы, кого-то принципиально не отпускают. Поэтому предусмотреть и защиту (правовую, другие виды защиты), функции, обязанности волонтеров, чтобы это было уже четко закреплено, регламентировано и все понимали, что если он волонтер, то он должен быть именно такой, защита такая-то, преференции такие-то. Потому что это люди, которые абсолютно бескорыстно, без всякой оплаты, без всяких поощрений приходят по зову сердца оказывать помощь.