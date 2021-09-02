Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?

Галина Пинчук, совладелица брачного агентства: Я бы сказала, что здесь это скорее ошибка «выжившего». Мы видим просто прекрасные примеры. Но мы не знаем настоящего соотношения, сколько пар счастливы здесь, и сколько пар счастливы там. Для мужчины важно – он же добытчик, он обеспечивает семью, он приносит мамонта, поэтому работа для мужчины важнее. Мне кажется, что правильно, когда мужчина остается в своей стране, не идет в примаки в семью к жене, а остается в своей стране, обеспечивает материальную часть. У женщин к тому же лучше механизмы адаптации, они лучше адаптируются.

Мария Хецуриани:

Я немножко не согласна. Для мужчины, наверное, быть вдалеке от семьи, от родственников, от мамы ему иногда идет на пользу. Потому что он приезжает в другую страну заведомо, что ему надо искать работу, ему надо быть добытчиком мамонта. Наоборот, его мужские качества выше поднимаются. А женщине почему сложно? Потому что ей действительно там надо приспосабливаться, нет родственников. Ей в этом плане тяжелее. Для многих женщин работа не так важна, важнее семья. На первом месте стоит семья, а уже потом работа. Поэтому женщине за границей все-таки проще приспособиться. Работа, возможно, для некоторых на втором плане. А мужчины у нас в стране… Мой свекор вполне приспособился и даже не хотел уезжать. Муж тоже только мечтает на пенсии уехать. Говорит: отдыхать там я готов, но работать здесь и детей растить здесь.