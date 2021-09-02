Прямой эфир

Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?

02 сентября 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мужчины, которые приезжают сюда и женятся на белорусских женщинах, – посмотрите, прекрасные отношения.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Правильно, потому что приехал сюда и остался тут жить.

Екатерина Забенько:
На своей территории как-то все по-другому воспринимается женщиной?

Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?-3

Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:
Я бы сказала, что здесь это скорее ошибка «выжившего». Мы видим просто прекрасные примеры. Но мы не знаем настоящего соотношения, сколько пар счастливы здесь, и сколько пар счастливы там. Для мужчины важно – он же добытчик, он обеспечивает семью, он приносит мамонта, поэтому работа для мужчины важнее. Мне кажется, что правильно, когда мужчина остается в своей стране, не идет в примаки в семью к жене, а остается в своей стране, обеспечивает материальную часть. У женщин к тому же лучше механизмы адаптации, они лучше адаптируются.

Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?-5

Мария Хецуриани:
Я немножко не согласна. Для мужчины, наверное, быть вдалеке от семьи, от родственников, от мамы ему иногда идет на пользу. Потому что он приезжает в другую страну заведомо, что ему надо искать работу, ему надо быть добытчиком мамонта. Наоборот, его мужские качества выше поднимаются. А женщине почему сложно? Потому что ей действительно там надо приспосабливаться, нет родственников. Ей в этом плане тяжелее. Для многих женщин работа не так важна, важнее семья. На первом месте стоит семья, а уже потом работа. Поэтому женщине за границей все-таки проще приспособиться. Работа, возможно, для некоторых на втором плане. А мужчины у нас в стране… Мой свекор вполне приспособился и даже не хотел уезжать. Муж тоже только мечтает на пенсии уехать. Говорит: отдыхать там я готов, но работать здесь и детей растить здесь.

Заключить брак и уехать в другую страну. Кому это легче – мужчине или женщине?-7

Читайте также:

«Третье место делят Азербайджан и Армения». Начальник минского ЗАГСа о том, с кем чаще всего заключают браки белорусы

Во всех ли странах признают браки, заключенные в Беларуси?

«Вы приняли ислам?» Что рассказала белоруска, которая вышла замуж за татарина

# Брак и семья # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Галина Пинчук # Мария Хецуриани

Другие новости рубрики

Все новости
Выселение, испытание атомных бомб, отказ в медпомощи. Игорь Марзалюк о том, как нацисты собирались устроить геноцид
02 сентября 2021 18:54

Выселение, испытание атомных бомб, отказ в медпомощи. Игорь Марзалюк о том, как нацисты собирались устроить геноцид

Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»
02 сентября 2021 16:35

Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»

Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы
02 сентября 2021 16:29

Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы