Выселение, испытание атомных бомб, отказ в медпомощи. Игорь Марзалюк о том, как нацисты собирались устроить геноцид

Новости Беларуси. Минск инициировал уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Литва отказала нашей стране в помощи в рамках расследования этого дела, проигнорировав тем самым международные обязательства. Эксклюзивные данные о преступлениях 80-летней давности от историка и депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка. Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня еще раз о геноциде. О планах, документах и реальной политике нацистских оккупантов в Беларуси в 1941 – 1944 годах. Правду и только правду. На совещании командного состава вермахта в ставке фюрера 30 марта 1941 года уже декларировалось: «Это будет война на уничтожение». Нацисты, после своей победы над СССР, планировали вызвать массовый голод. Он должен был привести к гибели около 30 миллионов человек. Этот официальный документ был разработан той же весной 1941 года министром сельского хозяйства Третьего рейха Гербертом Бакке.

Ясно, что никто не рекламировал генеральный план «Ост». Гитлер советовал только «подчеркивать, что мы приносим свободу». Говоря об оккупации новых земель, он заявлял: «Ни в коем случае не надо показывать, что это сделано навсегда. Тем не менее все необходимые меры – расстрел, переселение и т. п. – мы все равно сможем и будем осуществлять и дальше». Восточное министерство Альфреда Розенберга уже осенью 1941 года подготовило так называемую «Коричневую папку», содержавшую «принципы гражданского управления в оккупированных восточных районах». Именно положения этой «Коричневой папки» перекликаются с «Директивой Розенберга» рейхскомиссару Остланда. Документ хранится в Национальном архиве Беларуси. В ходе своих исследований первой о Директиве Розенберга упомянула Тереза Фогт, немецкий исследователь. Она датирует время создания документа концом 1941 – началом 1942 года. Источник ценнейший. Именно о нем я говорил в своем интервью после Республиканского педсовета. В чем его важность?

Если коротко, в Директиве ясно и недвусмысленно описана стратегия рейха в отношении и Прибалтики, и Беларуси. Содержится четкий и однозначный ответ на вопрос о том, что нацисты планировали сделать в конечном итоге с нами, белорусами, в случае победы. С другой стороны, в документе прописана и их тактика, ориентированная на разжигание национализма, извлечение максимальной выгоды из ситуации стравливания белорусов и русских. Короче, пропаганда, агитация и обман. Для максимального использования ресурсов региона и населения в момент войны. Почитаем вместе. Зададим вопросы. Ну, как там насчет независимых государств? Как насчет культуры и образования? Независимой армии? И самое главное – как с сохранением нации? Кто должен был быть хозяином нашей земли в случае их победы? Сохранился бы белорусский народ? На все это у Альфреда Розенберга есть четкий и понятный ответ. Он конкретно и однозначно ставит стратегическую задачу перед рейхскомиссаром Остланда. Иначе как программой уничтожения на перспективу, а значит геноцида, народов Прибалтики и Беларуси, ее не назовешь. Что писал Розенберг в этом секретном тексте.

«Целью рейхскомиссара для Эстонии, Латвии, Литвы и Беларутении должно быть стремление к созданию рейхспротектората, а затем, посредством извлечения расово полноценных элементов и мер поселенческой политики превратить эту территорию в часть Великогерманского рейха. Балтийское море должно стать северным внутренним морем под надзором Великой Германии. …Что касается политики переселения, то следует учитывать, что эстонцы сильно германизированы датской, немецкой и шведской кровью и на 50 % могут рассматриваться как родственный народ. Ассимилируемая часть в Латвии значительно меньше, чем в Эстонии. Здесь следует рассчитывать на более сильное сопротивление и предусмотреть большее переселение. В Литве можно ожидать такого же развития событий, как и в Латвии. Приток этнических немцев, например, может быть наиболее благоприятным для германизации (на границе Восточной Пруссии). Непосредственно к этим трем областям примыкает Беларутения <…> Перед Беларутенией сначала будет стоять трудная задача, принимать часть тех элементов, которые будут переселены из Эстонии, Латвии, Литвы и из польской части Вартеланда. Представляется целесообразным разместить поляков не в генерал-губернаторстве, а на востоке Беларутении (Смоленский округ), чтобы заменить там русских. Более того, генеральный комиссар в Беларутении должен подстегнуть эту страну, которую нельзя считать зоной экономического профицита, к продуктивной работе посредством максимально возможного вклада труда».

Таким образом, решение судьбы белорусского народа было обусловлено отношением нацистов к белорусам как «отсталому в интеллектуальном отношении» народу. Наша Родина в составе рейхскомиссариата Остланд должна была стать «резервацией» для переселения «антиобщественных элементов» из Прибалтики, генерал-губернаторства (это значит Польши) и отобранной Германией у Польши в 1939 году области Вартеланда. Мы должны были исчезнуть. Германизация и депортация. Смерть нации и статус рабов. Такова была перспектива Беларуси «у Новай Эўропе» Адольфа Гитлера. К концу войны, как установил на основе немецких источников белорусский историк Сергей Новиков, военные стратеги рейха даже планировали использовать припятские болота в качестве полигона для испытаний атомной бомбы. Наши балтийские соседи с течением времени тоже должны были исчезнуть. Нацистские идеологи предлагали отменить использование в Прибалтике национальных названий – в частности, Эстонию переименовать в «Пейпусланд», Латвию – в «Дюналанд», чтобы ускорить «германизацию» и искоренение у прибалтов национального самосознания. В перспективе Литва, Латвия и Эстония, как и Беларусь, должны были стать неотъемлемой частью Германии с немецким «германизированным» населением. Поэтому Розенберг в Директиве приказывает: «Рейхскомиссар Остланда должен в корне пресекать претензии на независимое от Германии эстонское, латышское, литовское или белорутенское государство. <…> Из непризнания государства – о чем, однако, не обязательно говорить публично – вытекают все меры по предотвращению создания так называемых независимых, национальных армий. И здесь верховная власть принадлежит Великогерманскому рейху, но не малым народам Остланда».

Но на время, пока они не победят, пока необходимо уничтожать евреев, коммунистов и прочий «расовый мусор» им необходимы помощники. Предатели-убийцы, палачи для своих единокровных братьев и соседей. Поэтому Розенберг считает, что «задачей немецкой полиции будет подготовка надежных эстонских, латвийских, литовских и беларутенских полицейских сил, а в крупных городах, помимо немецких бургомистров, свои места получат и местные представители». Кто-то же должен помогать грабежу и уничтожению страны и народов. Что правда, образования высшего ни-ни. Рабам ни к чему. Розенберг четко ставит задачу в этом вопросе: «Что касается культурной жизни, то следует пресечь попытки создать эстонские, латышские, литовские и беларутенские университеты и высшие школы. Нет возражений против создания ремесленных школ и небольших технических учебных заведений». Колонизация Востока – конечная цель генерального плана «Ост». Не позднее чем через десять лет Гитлер желал получить донесение о том, что «на присоединенных к Германии или же занятых нашими войсками восточных землях живет как минимум 20 миллионов немцев».

В течение 10 лет должна была реализовываться программа германизации «расово пригодных элементов» местного населения – путем отбора у родителей детей, которые должны получать новое имя, посылаться в Германию и там ассимилироваться. Согласно замыслу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, изложенному в «Некоторых мыслях об обращении с инородцами на Востоке», эта программа в годы оккупации была реальностью. Она реализовывалась и в Беларуси, и в Польше. Насильственная ассимиляция и превращение маленьких белорусов и поляков в немцев – это тоже геноцид. Это сотни тысяч детей, у которых забрали их родителей, их национальность и родину. Какие масштабы онемечивания и истребления («переселения» на языке их людоедских документов) населения оккупированных областей предусматривали нацистские планы? Об этом можно судить по «Замечаниям и предложениям по генеральному плану «Ост» рейхсфюрера СС» от 27 апреля 1942 года, подписанным начальником отдела колонизации 1-го главного политического управления «восточного министерства» Ветцелем.

Согласно генеральному плану «Ост», в течение 30 лет планировалось выселить с территории Польши и западной части Советского Союза около 31 миллиона человек (80-85 % населения Польши, 65 % – Западной Украины, 75 % – Беларуси) и поселить на этих территориях 10 миллионов немцев. Эрхард Ветцель предложил повысить количество выселяемых до 46-51 миллиона человек. По планам нацистов, местное население оккупированных территорий должно было исчезнуть – целыми этническими группами и народами. Выступая 16 сентября 1942 года перед руководством СС и полиции в полевом командном пункте Хегевальд под Житомиром, рейхсфюрер Гиммлер откровенничал о практических шагах по германизации Украины. Да и не только Украины, но и, по сути, всей европейской части СССР.

«За эти 20 лет нам предстоит колонизировать <…> нынешние германские восточные провинции от Восточной Пруссии до Верхней Силезии, все генерал-губернаторство (это значит Польшу) мы должны германизировать и заселить Беларутению, Эстонию, Латвию, Литву, Ингерманландию (Ленинградская область) и Крым. В других областях возникнут, так же, как мы начали здесь (под Житомиром на Украине), под прикрытием наших гарнизонов малые города (по 15–20 тысяч жителей) вдоль основных шоссейных и железнодорожных магистралей и в местах расположения аэродромов, окруженные в радиусе 10 километров немецкими деревнями». Как понимал рейхсфюрер СС Гимлер германизацию славян, в том числе и нас, как он видел нашу итоговую участь в случае их победы? Его откровения: «Что до смехотворных ста миллионов славян, лучших из них мы вылепим в такой форме, какая нам подходит, а остальных изолируем в их свинарниках; а всякий, кто заговорит о том, что надо беречь и лелеять местных жителей, прямым ходом отправится в концентрационный лагерь».

Кристиан Герлах – крупнейший специалист современности по геноциду белорусского народа, в прошлом профессор Берлинского, а ныне Бернского университета – в фундаментальном научном исследовании, посвященному преступлениям нацистов на территории Беларуси, опираясь на документы немецких архивов, на 1 200 страницах (!) показал, что не было просто войны против партизан, а был план уничтожения белорусского гражданского населения. Цитата: «Что касается борьбы с партизанами, то здесь речь шла преимущественно про целенаправленные, организованные, массовые убийства». Усмирение «партизан» состояло в основном из убийств невооруженных крестьян, а уничтожение деревень происходило, как утверждает Кристиан Герлах, не столько в процессе борьбы с партизанами, а сколько из-за преимущественно экономически мотивированного плана убийств. Именно на территории Беларуси, по словам Герлаха, вермахт и СС под видом борьбы с партизанами проводили жестокие акции массового уничтожения. Немцы же вызвали и лютый голод на наших землях. Целенаправленный, страшный голод. Все это, утверждает Кристиан Герлах, геноцид. Хамы, недоучки и псевдоисторики-криптонацисты, нашпигованные геббелевской пропагандой, могут с немецкоязычным ученым не соглашаться. Только он – живой классик, а вы… погулять вышли.

Кровавая жатва была велика. По подсчетам Шомоди Виктора Эрнестовича: «В годы минувшей войны на территории республики погибли 2 444 600 ее довоенных жителей (в том числе 44 791 партизан и подпольщик). Всего Республика Беларусь потеряла 2 963 200 своих граждан, из которых каждый второй (1 547 000 человек), в том числе 78 600 детей были преднамеренно истреблены гитлеровцами и их приспешниками, т.е. расстреляны, повешены, утоплены, заживо сожжены (более 150 000), убиты в застенках гестапо, умерщвлены в газовых «душегубках» и иными способами. И более 800 000 человек погибли от преднамеренных жестоких условий оккупационного режима – голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи. <…> Можно с уверенностью утверждать, что в годы Великой Отечественной войны в Беларуси погиб не каждый четвертый, а каждый третий ее довоенный житель». Так кто там говорит о белорусских героях-националистах на немецкой стороне? О том, что та война для Беларуси была гражданской, а не Великой Отечественной? Вслушайтесь в слова белорусского историка Олега Лицкевича.