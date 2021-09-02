«Третье место делят Азербайджан и Армения». Начальник минского ЗАГСа о том, с кем чаще всего заключают браки белорусы

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как раньше у нас обстояли дела с иностранными браками?

Наталья Баранова, начальник Московского ЗАГСа с 1984 по 2010 годы, заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь:

Если вы хотите истории – пожалуйста. Я буду говорить только за наши времена, то есть когда я работала – 1980-1990-е годы, начало 2000-х. Была такая не то что бы установка – твердое решение нашего руководства, что браки с иностранными гражданами будут производиться только во Дворце бракосочетания, и все. И это положение действовало у нас довольно долго. У нас был Советский Союз, и мы никогда никого не делили по национальному признаку, сами понимаете. Дело в том, что в 2007 году нам разрешили регистрировать браки уже с гражданами СНГ и иностранных государств. В общем-то, с этого момента и начинается наша история.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы помните свою первую пару, которая была с момента разрешения интернациональных браков? Наталья Баранова:

Я скажу маленькую статистику только по Московскому району. Я не буду говорить за всю Одессу и за весь город Минск. По Московскому ЗАГСу – да, конечно. Первый год, когда мы выступали в роли дебютантов, в основном мы регистрировали браки граждан Республики Беларусь и нашего необъятного теперь уже СНГ. На первом месте до сих пор у нас лидирует Россия, второе место у нас прочно заняла Украина, а третье место делят Азербайджан и Армения.