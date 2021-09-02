Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Все то, что происходит сейчас на наших западных границах, это следствие политики самого же Европейского союза, западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков. Белорусская сторона, должен сказать, абсолютно свято всегда соблюдала, до запятой, все положения наших договоров с западными партнерами и с Европейским союзом в целом. Если мы возьмем, например, то же самое соглашение об облегчении визового режима, о реадмиссии, которая была подписана в январе прошлого года, Евросоюз отказался выполнять это соглашение о реадмиссии и открыто заявил об этом в марте этого года.

С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции. Евросоюз категорически отказывается.