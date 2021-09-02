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Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»

02 сентября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Глава белорусского МИД Владимир Макей 2 сентября прокомментировал введение Польшей чрезвычайного положение у белорусской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Все то, что происходит сейчас на наших западных границах, это следствие политики самого же Европейского союза, западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков. Белорусская сторона, должен сказать, абсолютно свято всегда соблюдала, до запятой, все положения наших договоров с западными партнерами и с Европейским союзом в целом. Если мы возьмем, например, то же самое соглашение об облегчении визового режима, о реадмиссии, которая была подписана в январе прошлого года, Евросоюз отказался выполнять это соглашение о реадмиссии и открыто заявил об этом в марте этого года.

С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции. Евросоюз категорически отказывается.

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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