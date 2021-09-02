Во всех ли странах признают браки, заключённые в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, есть ли страны, где не признаются браки, заключенные в Беларуси, и наоборот – Беларусь не признает браки, которые были заключены в каких-то других странах?

Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:

Я вам так сразу не отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что брак, заключенный в Беларуси, он признается, но для этого должна быть специальная процедура. То есть нужно обращаться к властям той страны, где нужно это признать. В этой процедуре собирается определенное количество документов.