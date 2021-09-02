Во всех ли странах признают браки, заключённые в Беларуси?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, есть ли страны, где не признаются браки, заключенные в Беларуси, и наоборот – Беларусь не признает браки, которые были заключены в каких-то других странах?
Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:
Я вам так сразу не отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что брак, заключенный в Беларуси, он признается, но для этого должна быть специальная процедура. То есть нужно обращаться к властям той страны, где нужно это признать. В этой процедуре собирается определенное количество документов.
Наталья Надольская:
А бывает ли, что свадьбу делают и в Беларуси, и за границей?
Галина Пинчук:
Нет, это запрещено, потому что если есть свадьба в Беларуси, то она существует. Нельзя просто расписаться в другой стране. Рано или поздно это выяснится, и это будет считаться нарушением закона. Если это банкет – хоть три банкета никто не запрещает сделать.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Штамп в паспорте ставят только белорусам и россиянам. А в других странах такой нет традиции.
Наталья Баранова, начальник Московского ЗАГСа с 1984 по 2010 годы, заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь:
Конечно, нет. Потому что это иностранные документы и там совсем другой порядок. Вот вы задали вопрос, а я хочу ответить (интересно будет или нет). Насчет Греции. Если брак заключали здесь, а у нас есть пример – заключали брак у нас здесь, на территории бывшего СССР. Когда они переезжали на постоянное место жительства в Грецию, то тогда не признали их брак, у них вообще только церковные браки признаются, и они снова, имея уже двух маленьких детей, облачались в свадебные одежды и венчались в церкви. Только церковный брак признают.
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