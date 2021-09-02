Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы

Там сообщили, что все это произошло на прошлой неделе. Литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев. На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников, а значит, не следовали на территорию нашей страны.