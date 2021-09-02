Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы

Новости Беларуси. В Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали видео, распространенное Службой охраны госграницы Литвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали видео, распространенное Службой охраны госграницы Литвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сообщили, что все это произошло на прошлой неделе. Литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев. На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников, а значит, не следовали на территорию нашей страны.
Для предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы данное направление было оперативно прикрыто резервом Сморгонской погрангруппы. На кадрах видно, что силу к беженцам белорусская сторона не применяла. Группа иностранцев была на линии границы около восьми дней, после чего ушла вглубь Литвы, рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.