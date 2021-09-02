Прямой эфир

Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы

02 сентября 2021 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали видео, распространенное Службой охраны госграницы Литвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы-1

Там сообщили, что все это произошло на прошлой неделе. Литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев. На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников, а значит, не следовали на территорию нашей страны.

Белорусская сторона не применяла силу. Госпогранкомитет прокомментировал видео Литвы-4

Для предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы данное направление было оперативно прикрыто резервом Сморгонской погрангруппы. На кадрах видно, что силу к беженцам белорусская сторона не применяла. Группа иностранцев была на линии границы около восьми дней, после чего ушла вглубь Литвы, рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана
02 сентября 2021 16:24

Его война началась в Харькове, а победу он встретил в Праге. Фронтовой путь 100-летнего ветерана

«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»
02 сентября 2021 16:13

«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»

Муковозчик: не успела наступить осень, как зашевелились политические трупы. Это время, что ли, такое – для зомби?
02 сентября 2021 16:04

Муковозчик: не успела наступить осень, как зашевелились политические трупы. Это время, что ли, такое – для зомби?