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«Вы приняли ислам?» Что рассказала белоруска, которая вышла замуж за татарина

02 сентября 2021 15:15
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Наталья, Ринат, вы же помните день своей свадьбы?

Ринат Хуснутдинов:
Я больше помню день знакомства, вот это осталось в памяти ярче всего. Я был у друзей, и заходят две девчины, в полном смысле слова красные девицы. Вот тогда я ахнул. Ведь в России и Татарстане женщины ростом пониже, в отличие от белорусов. Она пришла с сестрой, две девчины, которые ростом с меня, и я ахнул.

«Вы приняли ислам?» Что рассказала белоруска, которая вышла замуж за татарина-1

Наталья Хуснутдинова:
Мы традиционно расписывались в ЗАГСе, но венчались мы в Татарстане. Собрались родственники Рината, пришел мулла, читал молитву, мы венчались перед Богом.

Алена Родовская:
Вы приняли ислам?

Наталья Хуснутдинова:
Нет.

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# Брак и семья # Алена Родовская # Наталья Хуснутдинова # Ринат Хуснутдинов

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