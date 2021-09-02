«Вы приняли ислам?» Что рассказала белоруска, которая вышла замуж за татарина

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Наталья, Ринат, вы же помните день своей свадьбы?

Ринат Хуснутдинов:

Я больше помню день знакомства, вот это осталось в памяти ярче всего. Я был у друзей, и заходят две девчины, в полном смысле слова красные девицы. Вот тогда я ахнул. Ведь в России и Татарстане женщины ростом пониже, в отличие от белорусов. Она пришла с сестрой, две девчины, которые ростом с меня, и я ахнул.