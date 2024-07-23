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Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский»?

23 июля 2024 18:08
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Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Раньше считалось, что в санаториях кормят на убой. Сейчас, я знаю, что есть шведские столы. Все-таки к вам приезжают из разных государств мира не только белорусы, приходится, наверное, соответствовать вкусовым требованиям.

Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский»?-1

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Действительно, в нашем деле или бизнесе питание имеет 50 % успеха работы предприятия. Поэтому мы постоянно работаем над усовершенствованием, развитием кухни. Действительно, география наших гостей весьма разнообразна, поэтому мы предлагаем литовскую, польскую, украинскую, русскую, и само собой, конечно, нашу классическую белорусскую кухню. Мы применяем на практике сочетанный такой подход – есть шведский стол, может быть заказное меню. Кто-то любит заказное меню, чтобы индивидуально под него подстраивалось, конфигурировалось питание. Кому-то, наоборот, нравится всеми уже общепризнанный шведский стол, кому-то нужна диетическая кухня. Для тех, кто приезжает – пассивный или активный отдых – может быть, не всем нужно здоровое питание. Для этого у нас есть кафе, ресторан – там может быть питание вкусное, но не совсем полезное, здоровое. Поэтому по вопросам питания мы постоянно изучаем передовой опыт и реализуем у себя на практике.

*На правах рекламы.

Отличный способ познакомить гостей с продукцией – какие гастрофесты проводит санаторий «Ружанский» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Наталья Надольская # Владимир Карпечкин

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