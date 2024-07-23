Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский»?

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Раньше считалось, что в санаториях кормят на убой. Сейчас, я знаю, что есть шведские столы. Все-таки к вам приезжают из разных государств мира не только белорусы, приходится, наверное, соответствовать вкусовым требованиям.