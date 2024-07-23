Прямой эфир

Отличный способ познакомить гостей с продукцией – какие гастрофесты проводит санаторий «Ружанский»?

23 июля 2024 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Отличный способ познакомить гостей с продукцией – какие гастрофесты проводит санаторий «Ружанский»?-1

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Мы у себя в санатории проводим гастрофесты, устраиваем день хлеба, сыра. Брестская область, брестский регион вообще, наверное, в плане продуктов питания такой самый прогрессивный у нас в Беларуси. Предприятия эти находятся рядом, мы их приглашаем, устраиваем своего рода такие конкурсы. Наши гости оценивают чей все-таки хлеб вкуснее, сыр или какая-то другая молочка.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это отличный способ познакомить с продукцией, потому что хвалят белорусскую продукцию именно за качество.

*На правах рекламы.

Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Владимир Карпечкин # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский»?
23 июля 2024 18:08

Заказное меню и шведский стол – чем кормят в санатории «Ружанский»?

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево
23 июля 2024 18:04

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево

83 центнера с гектара – клецкие аграрии получили рекордную урожайность рапса
23 июля 2024 17:52

83 центнера с гектара – клецкие аграрии получили рекордную урожайность рапса