Отличный способ познакомить гостей с продукцией – какие гастрофесты проводит санаторий «Ружанский»?

Лето в разгаре – самое время подумать об отдыхе и найти красивые места, чтобы его организовать и провести. Для этого совсем не нужно ехать на дальние побережья. О том, где провести отпуск в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Мы у себя в санатории проводим гастрофесты, устраиваем день хлеба, сыра. Брестская область, брестский регион вообще, наверное, в плане продуктов питания такой самый прогрессивный у нас в Беларуси. Предприятия эти находятся рядом, мы их приглашаем, устраиваем своего рода такие конкурсы. Наши гости оценивают чей все-таки хлеб вкуснее, сыр или какая-то другая молочка.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это отличный способ познакомить с продукцией, потому что хвалят белорусскую продукцию именно за качество.

*На правах рекламы.