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Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево

23 июля 2024 18:04
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Освобождение Беларуси летом 1944-го. 80 лет назад 23 июля Красная армия назад уже находилась в шести километрах до Бреста. В этот день войска Красной армии освободили поселок Домачево. Годы оккупации оставили здесь незаживающие раны.

Что перенесла эта многострадальная земля – в нашей рубрике.

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево-1

Беларусь, поселок Домачево, Брестский район. 23 июля эта многострадальная земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево-4

Местечко было захвачено немецкими войсками в первый же день войны, 22 июня 1941 года в 7 часов утра. Перед войной практически все население поселка составляли евреи. Здесь их проживало более трех тысяч. Сразу после оккупации немцы начали массовое уничтожение местных жителей. В 1942 году после размещения в Домачево кавалерийского эскадрона жандармерии, было уничтожено практически все население с еврейскими корнями. К моменту освобождения Домачево в живых остались только 10 евреев.

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево-7

Пепельным для района стал сентябрь 1942 года. Гитлеровские каратели хладнокровно убили 53 воспитанника Домачевского детского дома и их воспитательницу. Акт расстрела лег в основу документа, составленного после освобождения Беларуси очевидцами трагедии. Он фигурировал на Нюрнбергском процессе.

Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево-10

Воспоминания переложены на бумагу.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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