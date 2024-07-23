Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево

Освобождение Беларуси летом 1944-го. 80 лет назад 23 июля Красная армия назад уже находилась в шести километрах до Бреста. В этот день войска Красной армии освободили поселок Домачево. Годы оккупации оставили здесь незаживающие раны.

Местечко было захвачено немецкими войсками в первый же день войны, 22 июня 1941 года в 7 часов утра. Перед войной практически все население поселка составляли евреи. Здесь их проживало более трех тысяч. Сразу после оккупации немцы начали массовое уничтожение местных жителей. В 1942 году после размещения в Домачево кавалерийского эскадрона жандармерии, было уничтожено практически все население с еврейскими корнями. К моменту освобождения Домачево в живых остались только 10 евреев.