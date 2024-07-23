Массовое уничтожение евреев и трагедия детского дома. Вспоминаем освобождение Домачево
Освобождение Беларуси летом 1944-го. 80 лет назад 23 июля Красная армия назад уже находилась в шести километрах до Бреста. В этот день войска Красной армии освободили поселок Домачево. Годы оккупации оставили здесь незаживающие раны.
Что перенесла эта многострадальная земля – в нашей рубрике.
Беларусь, поселок Домачево, Брестский район. 23 июля эта многострадальная земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Местечко было захвачено немецкими войсками в первый же день войны, 22 июня 1941 года в 7 часов утра. Перед войной практически все население поселка составляли евреи. Здесь их проживало более трех тысяч. Сразу после оккупации немцы начали массовое уничтожение местных жителей. В 1942 году после размещения в Домачево кавалерийского эскадрона жандармерии, было уничтожено практически все население с еврейскими корнями. К моменту освобождения Домачево в живых остались только 10 евреев.
Пепельным для района стал сентябрь 1942 года. Гитлеровские каратели хладнокровно убили 53 воспитанника Домачевского детского дома и их воспитательницу. Акт расстрела лег в основу документа, составленного после освобождения Беларуси очевидцами трагедии. Он фигурировал на Нюрнбергском процессе.
Воспоминания переложены на бумагу.
Подробности в сюжете.