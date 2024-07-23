В Минске открылись школьные базары – узнали, что предлагают белорусские предприятия

От ручки и портфеля до галстука и пиджака. В столичных универмагах развернулись школьные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Представлен широкий ассортимент товаров для детей и подростков. Это одежда, обувь, галантерея и канцелярские принадлежности. Продавцы обещают дни скидок. Отдельные льготы для многодетных. А в некоторых торговых центрах предлагают бесплатную подгонку формы. Как организованы школьные базары и что предлагают белорусские предприятия к новому учебному году? Узнала Ангелина Шигалева.

Собирать свою первоклашку семья Шпаковых из Мачулищ приехала в столичный универмаг и не пожалела. Выбор хороший. Представлен широкий ассортимент деловой одежды для школьников. От разнообразия моделей и фасонов разбегаются глаза.

Татьяна Шпак:

Сказали, что все должно быть синего цвета и клетчатая юбка. В одном цвете это выглядит классно, красиво и совсем по-другому. Тут все есть, есть выбор.

Помочь родителям собрать ребенка к школе готово и государство. Так, ежегодно к началу учебного года многодетным семьям выплачивается единовременная материальная помощь, вне зависимости от дохода, в размере 30 % прожиточного минимума по состоянию на 1 августа.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Тем семьям, которые у нас имеют низкий уровень дохода по объективным причинам, для подготовки детей к новому учебному году может быть оказана государственная адресная социальная помощь. Конечно, традиционно включаются и профсоюзные организации, и общественные организации, и жители города.