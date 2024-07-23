83 центнера с гектара – клецкие аграрии получили рекордную урожайность рапса

Уборочная кампания 2024 вошла в решающую стадию. Центральный регион задает тон жатве своими трудовыми успехами, уступая только Брестчине. Всего в Минской области намолочено 580 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 41 центнер с гектара. Традиционно южные регионы лидируют по объемам убранного зерна. Среди передовиков – аграрии Клецкого района. Так, в сельхозпредприятии «Кухчицы» намолотили свыше 8 тысяч тонн урожая. Хлеборобы двигаются ускоренными темпами, слаженно и без потерь. Подробности в репортаже Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В этом сезоне погодные условия аграриев не радуют. Сильный ливень чередуется с аномальной жарой. Но к таким сюрпризам небесной канцелярии аграрии готовы.

Жатва-2024 напряженная и у сельхозпредприятия «Кухчицы». Не только погода внесла свои коррективы. Аграрии взяли под шефство второе хозяйство и уборочные площади сразу увеличились с 4 до 6 тысяч гектаров. Но несмотря на это, хлеборобы темпов не сбавляют, а наоборот – прибавляют. Даже в 2024 году получили рекордную урожайность рапса. На одном поле было 83 центнера с гектара.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Это говорит о том, что мы уже научились выращивать рапс. Тем не менее еще есть резервы, есть куда стремиться. И видно, что поля могут отдавать больше, отдельные гибриды показывают еще более высокую урожайность. Приняли уже технологии лучших полей.