Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка

Новости Беларуси. Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она сообщила правоохранителям, что являлась админом сразу шести медиаресурсов, участники которых выдвигают политические требования, призывают к остановке производств, также публикуют оскорбления и угрозы в адрес силовиков и распространяют информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в обществе.

В ходе обыска квартиры задержанной изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, флэш-накопитель и протестная атрибутика.