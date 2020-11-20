Прямой эфир

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка

20 ноября 2020 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ею оказалась 33-летняя официально неработающая минчанка.

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка-1

Она сообщила правоохранителям, что являлась админом сразу шести медиаресурсов, участники которых выдвигают политические требования, призывают к остановке производств, также публикуют оскорбления и угрозы в адрес силовиков и распространяют информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в обществе.

В ходе обыска квартиры задержанной изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, флэш-накопитель и протестная атрибутика.

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка-4

Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка-6

Женщина признана подозреваемой по уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. Она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Читайте также:

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

К чему призывают анархисты в Telegram-каналах? Разбиралась Ксения Худолей

В Жлобине задержали двух праворадикальных фанатов за участие в массовых беспорядках

# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На дорогах Беларуси участились случаи гибели пешеходов. ГАИ напоминает, как обезопасить себя
20 ноября 2020 18:03

На дорогах Беларуси участились случаи гибели пешеходов. ГАИ напоминает, как обезопасить себя

Александр Лукашенко: я смотрю – Новая Боровая. Я думаю, что за микрорайон? А кто там живёт?
20 ноября 2020 17:51

Александр Лукашенко: я смотрю – Новая Боровая. Я думаю, что за микрорайон? А кто там живёт?

Президент Беларуси: «У нас нет революции, потому что революционеров нет»
20 ноября 2020 17:33

Президент Беларуси: «У нас нет революции, потому что революционеров нет»