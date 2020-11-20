Задержана администратор деструктивных Telegram-каналов. Ею оказалась 33-летняя минчанка

Новости Беларуси. Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ею оказалась 33-летняя официально неработающая минчанка.
Новости Беларуси. Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ею оказалась 33-летняя официально неработающая минчанка.
Она сообщила правоохранителям, что являлась админом сразу шести медиаресурсов, участники которых выдвигают политические требования, призывают к остановке производств, также публикуют оскорбления и угрозы в адрес силовиков и распространяют информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в обществе.
В ходе обыска квартиры задержанной изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, флэш-накопитель и протестная атрибутика.
Женщина признана подозреваемой по уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. Она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
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