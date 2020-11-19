Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

Новости Беларуси. Одним из администраторов радикального Telegram-канала «Белые халаты» оказался студент медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одним из администраторов радикального Telegram-канала «Белые халаты» оказался студент медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20-летний минчанин являлся одним из создателей сразу двух медицинских чатов.
На интернет-ресурсах активно публиковались призывы к увольнению, а также оскорбления и угрозы в адрес милиции и врачей. Участников призывали к забастовкам и протестам.
В квартире задержанного правоохранители изъяли технику, с помощью которой студент распространял подобный контент, и готовую польскую визу для выезда из страны.
Вы являетесь администратором какого-либо Telegram-канала?
Да, являюсь.
Как называется Telegram-канал?
Один из аккаунтов [неразборчиво].
Как называется Telegram-канал?
«Белые халаты».
За ведение канала администратор рассчитывал получить финансирование из-за рубежа. Речь идет о крупных суммах. Свою работу он оценил более чем в 50 тысяч евро. Заведено уголовное дело. Сейчас правоохранители занимаются поиском других модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов.