Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

Новости Беларуси. Одним из администраторов радикального Telegram-канала «Белые халаты» оказался студент медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20-летний минчанин являлся одним из создателей сразу двух медицинских чатов.

На интернет-ресурсах активно публиковались призывы к увольнению, а также оскорбления и угрозы в адрес милиции и врачей. Участников призывали к забастовкам и протестам.

В квартире задержанного правоохранители изъяли технику, с помощью которой студент распространял подобный контент, и готовую польскую визу для выезда из страны.

Вы являетесь администратором какого-либо Telegram-канала? Да, являюсь. Как называется Telegram-канал? Один из аккаунтов [неразборчиво]. Как называется Telegram-канал? «Белые халаты».