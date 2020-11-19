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Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

19 ноября 2020 16:49
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Новости Беларуси. Одним из администраторов радикального Telegram-канала «Белые халаты» оказался студент медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-1

20-летний минчанин являлся одним из создателей сразу двух медицинских чатов.

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-4

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-6

На интернет-ресурсах активно публиковались призывы к увольнению, а также оскорбления и угрозы в адрес милиции и врачей. Участников призывали к забастовкам и протестам.

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-9

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-11

В квартире задержанного правоохранители изъяли технику, с помощью которой студент распространял подобный контент, и готовую польскую визу для выезда из страны.

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-14

Вы являетесь администратором какого-либо Telegram-канала?

Да, являюсь.

Как называется Telegram-канал?

Один из аккаунтов [неразборчиво].

Как называется Telegram-канал?

«Белые халаты».

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»-17

За ведение канала администратор рассчитывал получить финансирование из-за рубежа. Речь идет о крупных суммах. Свою работу он оценил более чем в 50 тысяч евро. Заведено уголовное дело. Сейчас правоохранители занимаются поиском других модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов.

# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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