Президент Беларуси: «У нас нет революции, потому что революционеров нет»

Во время общения главы государства с сотрудниками предприятия по традиции каждый мог задать волнующий вопрос. Спрашивали о многом. Это и дальнейшая судьба промышленных гигантов, и социальная помощь многодетным семьям. Но, конечно, больше всего людей беспокоит ситуация на наших улицах и то, когда же наконец закончатся эти обострения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас нет революции, потому что революционеров нет. Понимаешь, эти беглые, которые сбежали туда и мутят через Telegram-каналы, живут же там шикарно. А те, которые здесь ходят – я же вам назвал движущую силу, – это люди, которых я создал своими руками и которые сегодня зарабатывают в 5-6 раз больше, чем на «Гомсельмаше» летом. Буржуйчики. Понимаете? И пытались совершить мелкобуржуазную революцию.

У Александра Лукашенко спросили о сливах телефонных разговоров в сеть. Вот что ответил Президент

Они не революционеры. Почему? Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили. А в гражданскую войну после нашей революции сколько погибло людей? Но семьи были расколоты. Но они шли друг на друга, потому что они верили, они не боялись погибнуть. А предложи нашему протестуну хоть одному погибнуть...