«Зачистить квадрат и найти человека». Как готовят собак для поиска пропавших людей?

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько раз вы участвовали в поисках?

Татьяна Кандыба, волонтер, тренер кинологического направления поисково-спасательного отряда «Ангел» по Минску и Минской области:

Для нас с Наоми это будет первый сезон кинологических выездов, так как собачке 1,5 года. Обучение собаки в среднем – 1,5-3 года до того момента, как она сможет выйти как самостоятельная кинологическая ячейка. Поэтому у нас только обучение, мы будем ходить в составе группы на поиски. Алеся Лакина:

То есть вы еще не участвовали в поисках?

Татьяна Кандыба:

Нет, у нас будет первый сезон. Алеся Лакина:

Анастасия тоже не участвовала? Татьяна Кандыба:

Анастасия участвовала, она может поэтому рассказать. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Познакомьте нас с питомцем.

Анастасия Веркеева, координатор кинологического направления поисково-спасательного отряда «Ангел» по Минску и Минской области:

Это Снег, ему 3,5 года.

Анастасия Веркеева:

Это первая собака именно в поисково-спасательном отряде «Ангел», которая занимается поиском человека по облаку запаха. То есть он ищет не по следу, как предыдущая собачка. Он ищет любого человека в зоне поиска, то есть это может быть грибник, рыбак, кто угодно. У нас есть квадрат, например, 500 на 500 метров. Мы должны квадрат этот пройти, зачистить своим образом и сказать, что точно на этом квадрате человека нет или точно человек есть. Вот это наша работа – определить, есть ли живой человек на заданной территории. Ольга Шерснева:

Интересно. Расскажите про вашего питомца, который уснул.

Татьяна Кандыба:

Это Наоми. Успокоилась наконец-то. Ей 1,5 года, она проходит обучение на кинологический расчет. Эта собака тоже работает по облаку. Наша задача – зачистить квадрат и найти человека. Логично, что на любых наших тренировках человек присутствует в зоне поиска. Основная наша задача – показать собаке, что любой человек ей очень нужен. Наша задача: собаке поднять мотивацию настолько высоко, чтобы при любых обстоятельствах – в усталости, после четырех часов ходьбы по лесу, в дождь, слякоть, грязь собака смогла обнаружить искомую частичку запаха и на нее прийти. Собачка, бегая по лесу, ищет искомый запах – это запах любого живого человека. Это может быть частичка запаха. Человек, логично, оставляет за собой очень много разного запаха. Он оставляет много разных частиц запаха, которые оседают на кустах, деревьях, траве. Собачка, пробегая мимо этих частичек запаха, должна их уловить, собрать вместе пазл, который ее выведет к максимальной концентрации. То есть чем дольше человек сидит, тем больше вокруг него распространяется облако, тем он источает максимально свой концентрированный запах. Задача на самом деле очень сложная для собаки – нужно обнаружить, понять, сложить. Несмотря на свою усталость, сколько она там пробегала, от нее постоянно требуют кинолог и проводник – прийти к человеку и его обозначить. Наши собаки обозначают голосом. Собака может находиться от проводника достаточно далеко, она может уйти.