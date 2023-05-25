«Для проезда в сложных местах». Какую технику используют в поисково-спасательном отряде «Ангел»?

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Используются ли вообще какие-то тепловизоры, современные эти приборы, чтобы видеть, человек живой там есть или нет на этом квадрате? Дроны, может быть?

Мария Родионова, волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Конечно, за последнее время у нас в отряде появилось много техники, которая помогает людям, облегчает работу. Это квадрокоптеры, которые днем могут осмотреть большую территорию, открытую – как правило, это поля, дороги. Ольга Шерснева:

Мне кажется, с ними проще, потому что пройти ногами – это тяжело. Мария Родионова:

Конечно, они очень помогают, заменяют, облетая именно огромные территории. Квадрокоптер с тепловизором ночью летает, видит тепло. На тепло реагирует, то есть много раз поднимаются животные. Лежки животных светятся прямо красным, желтым таким. Тем самым можно найти, обнаружить живого человека, то есть это очень облегчает работу. Тем более в поисково-спасательных работах, когда они проводятся ночью. Это техника высокой проходимости, такая как квадроцикл. Квадроцикл используется у нас как для эвакуации людей, так и для, например… Ольга Шерснева:

Сложной местности?