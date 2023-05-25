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«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?

25 мая 2023 20:08
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25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я осознала, что не знаю, что делать, если потеряюсь [в лесу – прим. ред.]. Что делать – оставаться на месте? 

«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?-1

Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:
Лучше – для экономии собственных сил. Если дневное время, вы где-то можете пытаться выйти на линию ЛЭП. Лесные тропы к чему-то в конце приведут в итоге. Если уже время близится к вечеру, если средства связи – это, во-первых, позвонить. 

Ольга Шерснева:
Если не работает? Часто же не ловит телефон. Мы все надеемся на навигацию, но по итогу приезжаем – нет интернета, Сети. Что делать? 

Сергей Новичук:
В дневное время пытаться все-таки выйти куда-то. Если уже ближе к вечеру, то обустраивать себе место для ночлега. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как правильно обустроить себе место для ночлега? 

Ольга Шерснева:
Залезть на дерево? 

Алеся Лакина:
Я не хожу в лес, потому что знаю, что только зайду и сразу потеряюсь. 

«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?-4

Ольга Шерснева:
Я тоже. 

Алеся Лакина:
Я в городе теряюсь. Я запоминаю город по ярким вывескам, а в лесу – что уже говорить. Что делать? Лайфхаки? 

Сергей Новичук:
Я понял. Вы в лес идете – все равно у вас есть что-то при себе. 

Алеся Лакина:
Не знаю, ведро, наверное, нож. Что еще берут в лес с собой? 

Ольга Шерснева:
Воду, может быть? 

Сергей Новичук:
Лес – вы готовите себе настил, укрытие, чтобы спрятаться от непогоды, естественно, согреться. 

Алеся Лакина:
Ведь он строится, наверное, как-то из веток, правильно? Так и не найдут, если спрятаться, получается? 

«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?-7

Сергей Новичук:
Упавшее дерево, наклоненное. 

Ольга Шерснева:
Там же могут животные достать. Мне кажется, вообще лучше залезть, может, на дерево.

Сергей Новичук:
Нет, это не выход. На дерево же надо крепиться. 

Алеся Лакина:
Какая главная опасность для потерявшихся в лесу? 

Сергей Новичук:
Больше всего паника. В среднем человек может за день пройти до 10 километров. С каждым днем, проведенном в лесу, этот радиус падает, снижается. С учетом анатомических особенностей – одна нога короче, нам кажется, что мы идем прямо, а всегда кружим практически по кругу. С каждым днем этот круг сужается.

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# Пропавшие люди # общество # Ольга Шерснёва # Сергей Новичук # Алеся Лакина # Фотофакт

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