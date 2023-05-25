«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я осознала, что не знаю, что делать, если потеряюсь [в лесу – прим. ред.]. Что делать – оставаться на месте?

Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:

Лучше – для экономии собственных сил. Если дневное время, вы где-то можете пытаться выйти на линию ЛЭП. Лесные тропы к чему-то в конце приведут в итоге. Если уже время близится к вечеру, если средства связи – это, во-первых, позвонить. Ольга Шерснева:

Если не работает? Часто же не ловит телефон. Мы все надеемся на навигацию, но по итогу приезжаем – нет интернета, Сети. Что делать? Сергей Новичук:

В дневное время пытаться все-таки выйти куда-то. Если уже ближе к вечеру, то обустраивать себе место для ночлега. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как правильно обустроить себе место для ночлега? Ольга Шерснева:

Залезть на дерево? Алеся Лакина:

Я не хожу в лес, потому что знаю, что только зайду и сразу потеряюсь.

Ольга Шерснева:

Я тоже. Алеся Лакина:

Я в городе теряюсь. Я запоминаю город по ярким вывескам, а в лесу – что уже говорить. Что делать? Лайфхаки? Сергей Новичук:

Я понял. Вы в лес идете – все равно у вас есть что-то при себе. Алеся Лакина:

Не знаю, ведро, наверное, нож. Что еще берут в лес с собой? Ольга Шерснева:

Воду, может быть? Сергей Новичук:

Лес – вы готовите себе настил, укрытие, чтобы спрятаться от непогоды, естественно, согреться. Алеся Лакина:

Ведь он строится, наверное, как-то из веток, правильно? Так и не найдут, если спрятаться, получается?