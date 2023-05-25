«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?
25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я осознала, что не знаю, что делать, если потеряюсь [в лесу – прим. ред.]. Что делать – оставаться на месте?
Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:
Лучше – для экономии собственных сил. Если дневное время, вы где-то можете пытаться выйти на линию ЛЭП. Лесные тропы к чему-то в конце приведут в итоге. Если уже время близится к вечеру, если средства связи – это, во-первых, позвонить.
Ольга Шерснева:
Если не работает? Часто же не ловит телефон. Мы все надеемся на навигацию, но по итогу приезжаем – нет интернета, Сети. Что делать?
Сергей Новичук:
В дневное время пытаться все-таки выйти куда-то. Если уже ближе к вечеру, то обустраивать себе место для ночлега.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как правильно обустроить себе место для ночлега?
Ольга Шерснева:
Залезть на дерево?
Алеся Лакина:
Я не хожу в лес, потому что знаю, что только зайду и сразу потеряюсь.
Ольга Шерснева:
Я тоже.
Алеся Лакина:
Я в городе теряюсь. Я запоминаю город по ярким вывескам, а в лесу – что уже говорить. Что делать? Лайфхаки?
Сергей Новичук:
Я понял. Вы в лес идете – все равно у вас есть что-то при себе.
Алеся Лакина:
Не знаю, ведро, наверное, нож. Что еще берут в лес с собой?
Ольга Шерснева:
Воду, может быть?
Сергей Новичук:
Лес – вы готовите себе настил, укрытие, чтобы спрятаться от непогоды, естественно, согреться.
Алеся Лакина:
Ведь он строится, наверное, как-то из веток, правильно? Так и не найдут, если спрятаться, получается?
Сергей Новичук:
Упавшее дерево, наклоненное.
Ольга Шерснева:
Там же могут животные достать. Мне кажется, вообще лучше залезть, может, на дерево.
Сергей Новичук:
Нет, это не выход. На дерево же надо крепиться.
Алеся Лакина:
Какая главная опасность для потерявшихся в лесу?
Сергей Новичук:
Больше всего паника. В среднем человек может за день пройти до 10 километров. С каждым днем, проведенном в лесу, этот радиус падает, снижается. С учетом анатомических особенностей – одна нога короче, нам кажется, что мы идем прямо, а всегда кружим практически по кругу. С каждым днем этот круг сужается.
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