«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?
25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что делать, если ты нашел потерявшегося ребенка? Звонить сразу в милицию или вести его домой, кормить?
Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:
Допросить, кто он, откуда, по каким причинам, где. Соответственно, уже выходить на родителей.
Ольга Шерснева:
То есть в милицию или домой к себе его вести и в милицию звонить?
Сергей Новичук:
К себе ни в коем случае. Пытаться найти его родителей. Его же по-любому будут искать, чужих детей не бывает.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему к себе ни в коем случае?
Сергей Новичук:
Зачем?
Алеся Лакина:
Обвинят в похищении?
Сергей Новичук:
В похищении – не исключено.
Ольга Шерснева:
Какой ужас.
Сергей Новичук:
Дети – придумщики. Они же придумывают разные истории.
Ольга Шерснева:
Да, что я не виноват, меня похитили.
Екатерина Селифонтова, беспокоится за судьбы потерявшихся детей:
Да, они придумают версию. Я неоднократно оказывалась в такой ситуации, что дети теряются в транспорте, а ты их находишь рыдающими в троллейбусе, в углу, а он проехал свою остановку. В первую очередь, мне кажется, конечно, надо успокоить ребенка. Потому что когда у него шоковое состояние, земля уплыла из-под ног, его надо успокоить в первую очередь. Потом уже, когда ты успокоил, его надо чем-то отвлечь. Я, как правило, нахожу детей на работе. Когда ты говоришь ребенку: «Пойдем, я тебе покажу кабину троллейбуса» – вся истерика снята тут же моментально. Как только он зашел, увидел руль, потрогал, он расслабляется. Тут его уже можно спросить, кто мама, папа, куда ты ехал, и он все расскажет. Опять же, я сталкивалась часто с такими случаями, когда у детей есть записочки: кто он: фамилия, телефон. Очень здорово помогает. Он говорит: я Егор, вот номер папы, мамы.
Ольга Шерснева:
Кстати, очень хороший лайфхак, между прочим. Наталья к вам вопрос: что делать, когда нашли маленького ребенка – дошкольника, младшего школьника? Что ему говорить?
Наталья Волчек, детский психолог:
Когда уже нашли ребенка?
Ольга Шерснева:
Да. Как родителям себя вести?
Наталья Волчек:
Постараться не кричать на ребенка. Он пережил уже сильный стресс, такой же, как родители – мама и папа. Важно порадоваться благополучному исходу, похвалить его за смелость. Спросить, что он делал для того, чтобы найтись. Потом, когда уже успокоятся мама и ребенок, провести работу над ошибками, что дальше сделать, чтобы такой ситуации не повторилось.
Ольга Шерснева:
Что делать, если ребенок будет бояться просто выходить на улицу? То есть он пережил стресс, потерялся, у него теперь страх вообще выходить на улицу.
Наталья Волчек:
Может быть, какое-то время посопровождать его, чтобы дать время успокоиться.
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