«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает 8 миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что делать, если ты нашел потерявшегося ребенка? Звонить сразу в милицию или вести его домой, кормить?

Сергей Новичук, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС:

Допросить, кто он, откуда, по каким причинам, где. Соответственно, уже выходить на родителей. Ольга Шерснева:

То есть в милицию или домой к себе его вести и в милицию звонить? Сергей Новичук:

К себе ни в коем случае. Пытаться найти его родителей. Его же по-любому будут искать, чужих детей не бывает. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему к себе ни в коем случае? Сергей Новичук:

Зачем?

Алеся Лакина:

Обвинят в похищении? Сергей Новичук:

В похищении – не исключено. Ольга Шерснева:

Какой ужас. Сергей Новичук:

Дети – придумщики. Они же придумывают разные истории. Ольга Шерснева:

Да, что я не виноват, меня похитили.

Екатерина Селифонтова, беспокоится за судьбы потерявшихся детей:

Да, они придумают версию. Я неоднократно оказывалась в такой ситуации, что дети теряются в транспорте, а ты их находишь рыдающими в троллейбусе, в углу, а он проехал свою остановку. В первую очередь, мне кажется, конечно, надо успокоить ребенка. Потому что когда у него шоковое состояние, земля уплыла из-под ног, его надо успокоить в первую очередь. Потом уже, когда ты успокоил, его надо чем-то отвлечь. Я, как правило, нахожу детей на работе. Когда ты говоришь ребенку: «Пойдем, я тебе покажу кабину троллейбуса» – вся истерика снята тут же моментально. Как только он зашел, увидел руль, потрогал, он расслабляется. Тут его уже можно спросить, кто мама, папа, куда ты ехал, и он все расскажет. Опять же, я сталкивалась часто с такими случаями, когда у детей есть записочки: кто он: фамилия, телефон. Очень здорово помогает. Он говорит: я Егор, вот номер папы, мамы. Ольга Шерснева:

Кстати, очень хороший лайфхак, между прочим. Наталья к вам вопрос: что делать, когда нашли маленького ребенка – дошкольника, младшего школьника? Что ему говорить?