Самое главное – это больше говорить правду о войне. Вот что рассказывает сын дважды Героя Советского Союза

Новости Беларуси. Победу в Великой Отечественной войне добывали вместе все народы Советского Союза. Для белорусов память о ней – национальное достояние. Его бережно сохраняют в музее истории Великой Отечественной войны. Там развернута выездная студия СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева на протяжении 9 Мая общается с многочисленными гостями.

Ольга Шерснева, СТВ:

К нам присоединился военный летчик-снайпер, сын дважды Героя Советского Союза Леонида Беды, Леонид Леонидович. Быть сыном дважды Героя Советского Союза – это большая ответственность. День Победы, наверное, для вас – это какой-то особенный день. Скажите, у вас в семье, может, какие-то традиции есть в этот день? Что для сына дважды Героя Советского Союза значит День Победы? Леонид Беда, сын дважды Героя Советского Союза:

Дело в том, что, конечно, для нашей семьи праздник День Победы, 9 Мая, носит особый характер. Много праздников у нас в году, но этот день, конечно, особенный. Традиций каких-то особых у нас не было, потому что всегда отец и мы по мере возможности участвовали в тех мероприятиях, которые проводились в этот день. Особенно, конечно, запомнились в городе Лида, на Кургане в Лиде, в гарнизоне, в Минске, но сейчас, когда у нас отец погиб, мы в этот день обычно бываем на кладбище, возлагаем цветы, встречаемся с ветеранами. При отце, конечно, у нас всегда было много гостей, ветеранов, его боевых друзей, были разговоры, воспоминания. Это особый день. Сергей Бобриков: 20-30 лет назад мы даже не могли думать, что кто-то будет ходить по европейским городам с фашистской символикой Ольга Шерснева:

Скажите, пожалуйста, а ваш отец много вам рассказывал о военном прошлом?

Леонид Беда:

Честно говоря, практически не рассказывал, потому что он не любил говорить на эти темы, но из тех кратких рассказов всегда было понятно, что была огромнейшая ненависть к фашистам. «Любая война – это огромное бедствие для людей» Ольга Шерснева:

Вы в своей жизни пошли по стопам отца и стали военным летчиком, прошли достаточно большой путь. Как человек военный что вы думаете о желании некоторых стран решать конфликты военным путем, насколько важен мир и как его сохранить? Леонид Беда:

Ну, я уверен, что любая война – это огромное бедствие для людей, которые в ней участвуют и особенно для мирного, гражданского населения, на чьей территории она происходит. Поэтому в любом случае нужно до последнего момента, до конца пытаться решить это мирным путем.

Мой дедушка брал Берлин. Вот что рассказывают жители Свислочи на День Победы Ольга Шерснева:

Победа в войне досталась нам огромной ценой. Много очень жертв, погибших и очень важно сохранить память об этом подвиге. Как сегодня во время агрессивного информационного пространства помочь молодежи правильно понимать войну и правильно понимать Победу? Потому что даже в нашей стране сейчас пытаются реабилитировать фашизм. Леонид Беда:

Я думаю, что самое главное – это больше говорить по сравнению с тем, что раньше говорилось, правду. Именно правду о войне. И, возможно, даже в кинофильмах, передачах. К сожалению, сейчас уже мало осталось ветеранов, но они помнят все эти беды, несчастья и сколько грязи, крови приносит война всем, сколько страданий. Уходят люди близкие, знакомые, семьи, гибнут ни в чем не повинные люди. Вот больше правды, и было бы, я думаю, гораздо лучше, чем когда показываются бравурность вот эту в фантастике, как у нас говорит молодежь, экшен и так далее. Если вы помните, даже в нашем поколении и вашем, наверное, в более молодом, фильмы о войне наиболее имеют успех те, которые максимально приближены к правде. «Хроника пикирующего бомбардировщика», «В бой идут одни старики», хотя там много, конечно, юмора и музыки, но все равно этот фильм показывает более-менее правдивые потери – не только любовь, радость победы и так далее. Ну и, конечно, там «Живые и мертвые», например. Очень хороший фильм про танкиста есть и другие фильмы.