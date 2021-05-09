Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»

Новости Беларуси. Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 40 самосвалов, загруженных так называемыми нерудными материалами – песком различных фракций, гравием и дорожной смесью. Каждый из них делает за день по пять-шесть рейсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итого – 250 вместительных кузовов.

И все это огромное количество стройматериалов отправляется на стройплощадки только по заказам непосредственно застройщика, без учета поставок подрядчикам. А вскоре отгрузка нерудных материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть – об этом договорились представители «Дана Астра» и компании «Нерудпром».

Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал, который лежит в основе всех других материалов, а еще фундаментов и дорог, – это песок. Именно от качества песка зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки, то есть абсолютно всего на стройке.

Предприятие «Нерудпром». Название не на слуху, но работа «Нерудпрома» – это все, что построено в Минске в послевоенные годы: дома, улицы, внутриквартальные территории. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.

Николай Вилькот, заместитель генерального директора предприятия «Нерудпром»:

Все, что в Минске построено после освобождения, и все, что в Минске восстановлено – дороги, улицы, дома, строения все, внутридомовые территории, везде есть наш песок. Этого объема хватило бы для того, чтобы два раза вокруг экватора поставить железнодорожные вагоны, каждый по 60 тонн.

Это дробильно-сортировочный завод «Минский» и его карьер. Здесь добывают значительное число песка, который идет на возведение города и самого быстроразвивающегося его района Minsk World.

Олег Качура, главный инженер дробильно-сортировочного завода «Минский»:

Любой дом, любое строение, любая дорога начинается с бетона, с основания. Какое будет основание, такое будет в дальнейшем и строение. Песок априори должен быть качественным. Если бы не было качества, его бы так не разбирали.

Только высшего сорта. Песок с нужной крупностью и промытый. Этот песок сейчас идет на возведение объектов крупнейшего заказчика страны. Сотрудничество компании с «Дана Астра» началось более 10 лет назад. В 2012 году «Нерудпром» поставлял застройщику менее 0,1 % от общего объема добычи и переработки. Отгрузки росли, сегодня цифры совсем иные.

Николай Вилькот:

За 2020 год это уже составило 16,6 % из всей продукции, которую мы выпускали, а выпустили мы почти 2 миллиона 900 тысяч кубических метров. Это только прямые, там, где заказчиком значится сегодня «Дана Астра». Мы примерно пытались представить, сколько же через субподрядчиков. Примерно мы представляем – это еще не менее 15 %. Это такие предприятия, как Минскжелезобетон, строительные тресты.

Застройщик наращивает темпы. Партнер готов обеспечить основным строительным материалом. Николай Вилькот:

Мы можем все. У нас есть специалисты, которые готовят песок любого качества. У нас со всеми клиентами, заказчиками предоплата, но строители: давайте завтра, сегодня нет. У предприятий Dana Holdings таких вопросов нет. Регулярно, каждый месяц приличная сумма приходит с таким расчетом, что в течение недели они на эту сумму набирают.

Об объемах. Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World, а это миллион кубометров нерудных стройматериалов на 2021 год, нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает прежде всего качество и ритмичность поставок.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Комплекс Minsk World – огромная городская строительная площадка, на которой планируется к возведению более 3 миллионов квадратных метров жилья, административных помещений. Объемы земляных и бетонных работ просто уникальны. Для обеспечения этой своевременной работы требуется качественная поставка материалов от надежных партнеров. Одним из таких надежных партнеров является «Нерудпром». Мы работаем на протяжении последних 12 лет, и наши объемы сегодня составляют более 500 тысяч метров кубических песка различного класса.

Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний. Павел Овчаров:

Объемы работ значительно вырастают, и к 2024 году мы планируем завершить строительство всех основных объектов. Работа с отечественными производителями, они составляют более 98 %, помогает снизить себестоимость строительства. Такое взаимное сотрудничество выгодно как компании «Дана Астра», так и нашим конечным покупателям и всем нашим партнерам.