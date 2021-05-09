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Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»

09 мая 2021 16:38
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Новости Беларуси. Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 40 самосвалов, загруженных так называемыми нерудными материалами – песком различных фракций, гравием и дорожной смесью. Каждый из них делает за день по пять-шесть рейсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итого – 250 вместительных кузовов.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-1

И все это огромное количество стройматериалов отправляется на стройплощадки только по заказам непосредственно застройщика, без учета поставок подрядчикам. А вскоре отгрузка нерудных материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть – об этом договорились представители «Дана Астра» и компании «Нерудпром».

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-4

Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал, который лежит в основе всех других материалов, а еще фундаментов и дорог, – это песок. Именно от качества песка зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки, то есть абсолютно всего на стройке.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-7

Предприятие «Нерудпром». Название не на слуху, но работа «Нерудпрома» – это все, что построено в Минске в послевоенные годы: дома, улицы, внутриквартальные территории. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-10

Николай Вилькот, заместитель генерального директора предприятия «Нерудпром»:
Все, что в Минске построено после освобождения, и все, что в Минске восстановлено – дороги, улицы, дома, строения все, внутридомовые территории, везде есть наш песок. Этого объема хватило бы для того, чтобы два раза вокруг экватора поставить железнодорожные вагоны, каждый по 60 тонн.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-13

Это дробильно-сортировочный завод «Минский» и его карьер. Здесь добывают значительное число песка, который идет на возведение города и самого быстроразвивающегося его района Minsk World.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-16

Олег Качура, главный инженер дробильно-сортировочного завода «Минский»:
Любой дом, любое строение, любая дорога начинается с бетона, с основания. Какое будет основание, такое будет в дальнейшем и строение. Песок априори должен быть качественным. Если бы не было качества, его бы так не разбирали.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-19

Только высшего сорта. Песок с нужной крупностью и промытый. Этот песок сейчас идет на возведение объектов крупнейшего заказчика страны. Сотрудничество компании с «Дана Астра» началось более 10 лет назад. В 2012 году «Нерудпром» поставлял застройщику менее 0,1 % от общего объема добычи и переработки. Отгрузки росли, сегодня цифры совсем иные.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-22

Николай Вилькот:
За 2020 год это уже составило 16,6 % из всей продукции, которую мы выпускали, а выпустили мы почти 2 миллиона 900 тысяч кубических метров. Это только прямые, там, где заказчиком значится сегодня «Дана Астра». Мы примерно пытались представить, сколько же через субподрядчиков. Примерно мы представляем – это еще не менее 15 %. Это такие предприятия, как Минскжелезобетон, строительные тресты.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-25

Застройщик наращивает темпы. Партнер готов обеспечить основным строительным материалом.

Николай Вилькот:
Мы можем все. У нас есть специалисты, которые готовят песок любого качества. У нас со всеми клиентами, заказчиками предоплата, но строители: давайте завтра, сегодня нет. У предприятий Dana Holdings таких вопросов нет. Регулярно, каждый месяц приличная сумма приходит с таким расчетом, что в течение недели они на эту сумму набирают.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-28

Об объемах. Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World, а это миллион кубометров нерудных стройматериалов на 2021 год, нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает прежде всего качество и ритмичность поставок.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-31

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:
Комплекс Minsk World – огромная городская строительная площадка, на которой планируется к возведению более 3 миллионов квадратных метров жилья, административных помещений. Объемы земляных и бетонных работ просто уникальны. Для обеспечения этой своевременной работы требуется качественная поставка материалов от надежных партнеров. Одним из таких надежных партнеров является «Нерудпром». Мы работаем на протяжении последних 12 лет, и наши объемы сегодня составляют более 500 тысяч метров кубических песка различного класса.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-34

Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.

Павел Овчаров:
Объемы работ значительно вырастают, и к 2024 году мы планируем завершить строительство всех основных объектов. Работа с отечественными производителями, они составляют более 98 %, помогает снизить себестоимость строительства. Такое взаимное сотрудничество выгодно как компании «Дана Астра», так и нашим конечным покупателям и всем нашим партнерам.

Сотрудничают на протяжении 12 лет. Рассказываем, как предприятие «Нерудпром» поставляет качественный песок компании «Дана Астра»-37

Опора на белорусских производителей и отечественные материалы – это не только прямой эффект для развития экономики, но и решение в пользу потребителей. Снижается себестоимость квадратного метра – выигрывают в цене и покупатели современного жилья и коммерческих помещений. В новом городе в городе – комплексе Minsk World – их с каждым днем все больше.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Николай Вилькот # Олег Качура # Павел Овчаров # Фотофакт

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