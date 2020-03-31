Зачем в Беларусь приглашают специалистов ВОЗ?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 марта провел рабочую встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор затронул целый ряд важных тем – это и работа экономики в непростых условиях, и предстоящие выборы и, конечно же, коронавирус. Влияние Covid-19, так или иначе, сказывается на всех сферах нашей жизни. Единственный способ минимизировать последствия кризиса, на пороге которого оказалась вся планета, продолжать работать, – уверен Президент. В Беларуси не та ситуация, чтобы закрывать предприятия, и нет оснований переносить президентские выборы. Обсудили на встрече не только ситуацию в экономике, но и меры по противодействию распространения вирусных инфекций. Белорусские медики успешно справляются с задачей. При этом, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся под пристальным вниманием, а система здравоохранения – на особом контроле Президента. Все подробности у Екатерины Жиляниной.





Мировая экономика уже оказалась на пороге кризиса. И как бы долго не продолжалась борьба с пандемией, всем странам без исключения предстоит оценить финансовые потери. Для того, чтобы свести последствия к минимуму, даже мировым гигантам придется немало потрудиться. Остановка (пусть и временная) производств лишь усугубит положение.

К счастью, в Беларуси ситуация не требует таких кардинальных мер. На встрече со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой Президент отметил: крайне важно сейчас продолжать работать. Нет оснований пока также для корректировки политических планов. В 2020-м в Беларуси должны пройти президентские выборы. Сроки обсудят в Центризбиркоме в ближайшее время. Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

В парламенте как раз рассматривают предложения правительства по социально-экономическому развитию на ближайшие пять лет. Занятость, цены и зарплаты остаются в приоритетах, наряду с равномерным развитием регионов. Под особым контролем Президента сейчас находится и система здравоохранения. На март-апрель традиционно приходится пик сезонной заболеваемости. В этом году ситуацию усложнил коронавирус. Однако Президент заметил, что в этих условиях нельзя забывать и про других пациентов, они также нуждаются в медицинской помощи.

Белорусские врачи успешно справляются со своими задачами – лечением и борьбой с распространением вирусных заболеваний. Но не все зависит от медиков, Президент еще раз обратил внимание на заботу о пожилых людях. Им следует поберечь себя, ведь ослабленный иммунитет и хронические заболевания вместе с коронавирусом могут вызвать серьезные осложнения. Накануне в Витебске умер актер театра, мужчине было за 70, и у него как раз были хронические заболевания. При этом же был диагностирован коронавирус. По данным ВОЗ к летальному исходу чаще всего приводит именно обострение серьезных патологий. Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус

К слову, в Германии пациентов, которые скончались в результате обострения сопутствующих болезней не считают жертвами коронавируса. Смерть от Covid-19 фиксируют лишь тогда, когда она была вызвана непосредственно этой инфекцией.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Такое пристальное внимание к системе здравоохранения у нас, с одной стороны, подтверждает ее эффективность, с другой – вскрыло ряд недоработок. На их устранение сейчас и направлены все усилия. Александр Лукашенко в пример привел витебских медиков. Кое-кто из врачей пренебрег мерами безопасности и сам подхватил от пациентов опасный вирус. Обошлось без серьезных последствий, но ситуаций таких и вовсе быть не должно. Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз

Наталья Кочанова по поручению Президента побывала в северной области. Посетил регион также министр здравоохранения. Заболеваемость там всегда несколько выше, чем в других областях, но ситуация управляемая. А информация о том, что регион чуть ли не закрыт на карантин – не что иное, как фейк. Наталья Кочанова: Был фейковый вброс, что Витебскую область закрыли. Абсолютно не соответствует действительности

Наталья Кочанова посетила, в том числе местную лабораторию, где начали выпускать тесты на выявление коронавируса. Они будут открыты во всех областных центрах для того, чтобы результат получать быстрее. Таким образом, точечные меры по борьбе с распространением инфекции Беларусь продолжит принимать. И это гораздо эффективнее, нежели запретить людям выходить из дома, – уверен Президент. Президент Беларуси: «Много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома»

А для того, чтобы убедить и самих белорусов, и мировую общественность в объективности ситуации, Президент поручил связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в страну их специалистов. Скрывать информацию отнюдь не в интересах государства. Представителями Всемирной организации здравоохранения являются медики из разных стран. Так что их мнение и оценка просто не может быть не объективной. Такое поручение главы государства прокомментировала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ