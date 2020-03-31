В Беларуси провели 31 тысячу тестов на коронавирус

За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на COVID-19 поступило 11 человек, выписано 128, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Новости Беларуси. Цифры от Минздрава по ситуации с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

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К этому дню в стране проведено более 31 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.