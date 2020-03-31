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Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину

31 марта 2020 17:24
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Новости Беларуси. Затягивание сроков ввода объектов в эксплуатацию и случаи использования средств не по назначению. В то же время есть положительная динамика. 31 марта в правительстве дали оценку выполнения пятилетней Госпрограммы инновационного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину-1

Ее основная задача – повышение роста конкурентоспособности экономики за счет создания новых высокопроизводительных производств, привлечения инвестиций и передовых технологий. В конце 2020-го подведут итоги проделанной работы.

Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину-4

Пока в правительстве указали на слабые места, в то же время отметили положительную динамику. Так, в рейтинге Глобального инновационного индекса Беларусь улучшила свои позиции на 14 пунктов, заняв 72-е место. Из 125 проектов программы  уже реализуется почти сотня. Среди них создание кластера сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, производство противоопухолевых лекарственных средств, сборка автомобилей. Впечатляют и экономические плоды.  

Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину-7

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Программа развивается, главное, что она дает – ощутимый результат для нашей экономики. Мы действительно создаем уникальные, конкурентоспособные производства, которые востребованы во всем мире. По программе было произведено продукции на 1 миллиард 700, то больше 60 % этой продукции поставлено на экспорт. В следующую пятилетку мы ставим, есть такое направление, как персонифицированная медицина. Могу сказать, что в одном из приоритетов технологий как раз будет направлена на разработку систем противодействия вирусам, выявление данных систем, тестирование и разработка систем их лечения. Наши врачи, несомненно, уже работают над этим.

Александр Шумилин: мы планируем развивать персонализированную медицину-10

В Беларуси сформирован перечень перспективных проектов будущего, ориентированных на новые производства, технологии и товары. Среди них электронное здравоохранение, умные города, создание нового белорусско-российского аппарата дистанционного зондирования Земли, в планах создание кластера производств электромобилей, в том числе беспилотных. 

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Александр Шумилин # Фотофакт

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