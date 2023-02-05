Немцы не хотели, но США настояли. Почему теперь и Германия поставляет танки Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

2023 год ознаменовался активной фазой вооружения Украины Западом. Но звучат разные мыслим в том же ЕС. Председатель Европейской народной партии, ведущей фракцией Европарламента, Манфред Вебер заявил, что ЕС на фоне ситуации вокруг Украины необходима своего рода военная экономика. По словам Вебера, ЕС сейчас не способен быстро обеспечить необходимые вооружения ни для своей обороны, ни для Украины. Но накануне США и Германия, которые долгое время воздерживались от поставок танков Киеву, согласовали отправку боевых машин Leopard и Abrams. О последних решениях западных стран нарастить поставки тяжелых вооружений Украине детальнее в нашем сюжете.

Поставки оружия киевскому режиму вызывают все больше споров внутри НАТО. Союзникам становится сложно договориться. Так, встреча контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии не дала особых результатов. Несмотря на все громкие обещания США.

Ллойд Остин, глава Пентагона:

Мы будем поддерживать Украину столько, столько нужно. Сейчас наблюдается переломный момент российско-украинского конфликта. Не время замедляться. Это время копать глубже. Мы не сдадимся. Главной темой встречи стало обсуждение поставок Киеву тяжелых танков. В первую очередь речь шла о Leopard 2. Польша, Дания и Финляндия сразу же дали свое согласие. Однако ни одна страна Альянса не имеет право передавать Leopard без разрешения производителя этих танков – Германии. Здесь и произошел раскол – Берлин отказался. Союзники такого не ожидали. Польша и вовсе заявила о создании коалиции стран для передачи Киеву танков без ФРГ.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Позиция Германии неприемлема. Что еще нужно Берлину, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран. Позже ФРГ согласились поставить Leopard Киеву. Но только в том случае, если США направит ВСУ свои танки Abrams. В Пентагоне на такой ультиматум не согласились, объяснив это высокими материально-техническими затратами.