Зачем своё – это дорого?! Как Лукашенко досталось за первые «Дожинки»

Новости Беларуси. Конечно, белорусские продукты – это бренд, который в России уже распробовали и хотят еще. Беларусь как аграрная страна готова делиться и расширять экспортное меню. А Президент не раз говорил, что нужно шевелиться и ловить момент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мире растет спрос на продовольствие, как и цены. Да, они пошли на спад, но все равно остаются высокими. Для нас это шанс, чтобы и заработать, и застолбить новые рынки. А это еще лучше, чем сиюминутная прибыль. Тем более что в Беларуси есть если не все, то почти все. От сыров, а их выпускаем около 40 видов, до меда и хамона. О том, что мы становимся все более независимыми в продовольствии, Президент говорил еще 20 лет назад. Даже в начале нулевых уже было понятно, что Лукашенко оказался прав, когда решил возрождать село. На неделе наша Кристина Протосовицкая отправилась в Столин, где прошли первые «Дожинки» в 96-м, встретилась с их участниками и подвела итоги почти 30-летней истории этого аграрного праздника, который в Беларуси обрел новые смыслы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Столин, 1996 год. Первые шаги делает республиканский праздник «Дожинки» и ваш корреспондент. Я родилась в 1996 году в Столине. И по сути, являюсь воплощением этого пути, от младенца до человека, который сегодня вещает в кадре. Символично, что именно я проведу экскурсию по главным страницам.

Берег Копанца, небольшой речушки, еще издавна здесь проводили праздники урожая и труда. Традиция в Столинском районе уходит корнями в века. Впрочем, именно возродили обычай в 80-х.

Валентин Ивкович, режиссер:

Можем гордиться, что именно здесь сложился весь ход праздника. По всей республике именно то, что здесь было заложено, там и проходило.

Прототипы современных «Дожинок» проводили в местных деревнях. Опирались на знания предков – дожинки с житом, снопами и песнями – из детских воспоминаний еще их прапрапрабабушек. Народный коллектив «Журавушка» на первых «Дожинках» воссоздал обряд и исполнил народную дожиночную мелодию. В этом году коллективу – 40 лет, а средний возраст вокалистов – за 70.

Любовь Яхновец, руководитель народного фольклорного коллектива «Журавушка»:

Это запомнилось и запомнится на всю жизнь. Мы встречали нашего Президента. Первые. А еще и Президент был молодым, и мы. Гулянье было хорошее. И первое, что было главным, не где-нибудь, а в нашем районе, Столинском!

На берегу реки отстроили сцену, а гостей со всей страны собрал небольшой райцентр. Счет шел на тысячи. Это сегодня шествие аграриев, парад караваев, ремесленные ряды привычны, а в 1996-м вековые традиции предков объединили в один праздник, который прогремел на всю страну.





Валентин Ивкович:

Прославление людей труда, а вокруг этих людей создать атмосферу праздника. Это было главное.

– С тех лет мало что изменилось?

– Конечно, формы меняются, приходят молодые режиссеры, постановщики.

Президент – все для людей труда. Надо понимать контекст: только пережили развал Советского Союза, прежние связи потеряны. Пахать, сеять, получать молоко и мясо, гарантировать продовольственную безопасность непросто. Это решение молодого Президента Александра Лукашенко – агропромышленный комплекс возрождать. Нашлись и критики: зачем свое – это дорого и требует компетенций (от техники до технологий выращивания), все ведь можно купить? Сегодня понятно: своя ложка дорога именно к обеду. Поддержали Президента аграрии, на чьи плечи легла ответственность. А праздник стал своеобразной благодарностью за веру.