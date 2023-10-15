Объёмы производства растут. Как изменилась экономика АПК после голодных 90-х?

Новости Беларуси. Конечно, белорусские продукты – это бренд, который в России уже распробовали и хотят еще. Беларусь как аграрная страна готова делиться и расширять экспортное меню. А Президент не раз говорил, что нужно шевелиться и ловить момент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зачем свое – это дорого?! Как Лукашенко досталось за первые «Дожинки» Крепкий передовик Борис Козеня один из победителей первых «Дожинок». Отец 18-ти детей в этот день отмечал свадьбу старшей дочери Ларисы.

Лариса Очеповская, участница республиканского фестиваля – ярмарки тружеников села «Дажынкі-1996»:

Пришли и сказали: поехали в Столин. Как мы поедем, у нас же свадьба? Собирайте всех детей, свадьбу и поехали. Вам будут трактор вручать.

Передовики получали ключи от автомобилей. Борису Яковлевичу достался трактор, который стал помощником и отслужил 20 лет, а хозяин до сих пор сетует лишь на одно, что трактор оказался маленьким для большой семьи. Сегодня у Бориса Яковлевича 57 внуков и четыре правнука.

Борис Козеня, победитель республиканского фестиваля – ярмарки тружеников села «Дажынкі-1996»:

За день семь хлопцев взяли у меня этот трактор. Все пахали парники. Обидно, что дали малой трактор. Надо было дать МТЗ. Больший надо для такой семьи, в таком хозяйстве.

Это лишь один портрет большой галереи тружеников. Праздник во имя людей труда, кто побеждал и побеждает до сих пор. При полных полках и изобилии своего, отечественного на них сегодня, в 90-е задача стояла просто накормить народ. С тех пор мы почти в два раза больше выращиваем зерна, получаем мяса и молока. Мы входим в топ-5 мировых экспортеров, например, сыра. Объемы производства растут, при этом количество занятых сократилось в три раза – с 1 миллиона 200 до 300 тысяч человек. Прирастать с каждым годом становится сложнее, но нужно, об этом говорит Президент. Дело не только в том, сколько получим, но и в глубине переработки.

Вадим Побединский, начальник главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Резерв – это глубина переработки продукции. Если, например, переработать зерно в муку – зерно стоит 130, 150, 170 долларов. Произвести муку. Мука пшеничная стоит от 320 до 380 долларов за тонну. А производство аминокислот – это и тысяча, и 2 тысячи долларов. Если взять триптофан, который производится на БНБК, это уже и 9, и 10 тысяч долларов за тонну.

Растут новые азиатские и африканские рынки, под запрос потребителей которых нужен свой продукт. И Беларусь его может дать. В Солигорске глава государства опередил точки роста для мясного животноводства. Вскоре речь пойдет и о стратегии в молочной промышленности. Европейские продуктовые рынки лихорадит, и даже опытные фермеры не знают, как переживут очередной санкционный сезон без доступных белорусских удобрений и российских энергоносителей. Выйти на 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия, говорят эксперты, посильная задача для отечественного агропромышленного комплекса.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Произведем 10 миллионов тонн молока в ближайшую пятилетку, куда его продавать? Внутренний рынок – 2 миллиона 800. 6 миллионов надо продать на экспорт. Что для этого надо? Какие новые технологии и виды, которые будут истребованы на рынках третьих стран? Что они хотят от нас видеть? Модернизация молочно-товарных ферм, прирост объемов производства, выход продукции с гектара, с площади, удой от коровы, среднесуточные приросты и привесы на птицу, за смену – поголовья. Вот такие подходы. Страна получает экспортную выручку и щедрые закрома, а люди от земли по-прежнему – то, что заслужили. «Дожинки», шагая по стране, меняют облик райцентров: социальная инфраструктура, дороги, благоустройство. 18 торжеств, лишь в 1996 году из-за неурожая праздник не состоялся. А в 2015-м фестиваль получил региональную прописку.

Мы наводим мосты. Буквально. Спустя 27 лет «Дожинки» вернутся в этот райцентр Гродненской области, только уже в областном формате. Город пора вновь обновить. Начало положено: сейчас возводят новый автомобильный мост через Неман, старый отремонтируют под пешеходный. А продолжение следует.