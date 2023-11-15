Зачем европейцы переписывают историю о ВОВ? Обсуждаем с членами Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

А вы знаете, что это еще предсказывали и говорили об этом наши военачальники Советского Союза после Второй мировой войны. Георгий Жуков, когда подписывали пакт о капитуляции в Германии, приехал к Сталину, он сказал, что европейцы нам этого не простят.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть точная цитата: следующая война будет страшнее, потому что мы не будем видеть ее в лицо, не будет линии фронта.

Павел Латкович:

Это сейчас и происходит. Мы не видим это в лицо, но они нашу историческую память пытаются исказить. А это значит, отобрать нашу самоидентичность.