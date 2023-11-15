Зачем европейцы переписывают историю о ВОВ? Обсуждаем с членами Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А вы знаете, что это еще предсказывали и говорили об этом наши военачальники Советского Союза после Второй мировой войны. Георгий Жуков, когда подписывали пакт о капитуляции в Германии, приехал к Сталину, он сказал, что европейцы нам этого не простят.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть точная цитата: следующая война будет страшнее, потому что мы не будем видеть ее в лицо, не будет линии фронта.
Павел Латкович:
Это сейчас и происходит. Мы не видим это в лицо, но они нашу историческую память пытаются исказить. А это значит, отобрать нашу самоидентичность.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
На примере своего Гомельского района с помощью Генеральной прокуратуры, просто прокуратуры района было выявлено массовое место захоронения, там были гражданские жители. И когда привозишь туда школьников, спускаешь их в двухметровую яму, и когда прокурор, заместитель прокурора Гомельского района, например, человек опытный, который занимается уголовными делами, показывает, что именно этот человек был убит в затылок, он не видел, кто в него будет стрелять, а потом дострелен еще контрольным выстрелом. И показывают, что у людей были вещи не просто первой необходимости, а у них все, что было, было с собой. То есть их везли куда-то на другое место дислокации, этих пленных. Но завернули в Ченковский лес, поставили всех в ямы. Там показывают и французские значки военные, и итальянские значки…
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