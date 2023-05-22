Дом отрезали от мира, перепахав дорогу: на что пошла дачница?

Новости Беларуси. Хутор отрезан от жизни сплошным полем – такая проблема поступила на горячую линию нашего канала. Дачница в Дятловском районе объявила настоящую войну местному сельскому исполкому и руководителю сельхозорганизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требует нормальные подъездные пути. Вот только приезжает минчанка в деревню Стетковщина всего пару раз в год, а за дорогами уход нужен постоянный. В непростой ситуации разбиралась Галина Буро.

Не врите! Я вышла, вот так стала. Трактористу говорю: «Не пашите, это дорога». Он ехал на меня, готов был меня задавить!

На эмоциях Лариса Касило рассказывает: эта история началась еще в 2011 году. Родительский дом опустел, минчанка здесь бывает наездами, а дорогу к родному хутору, которая шла через поле, запахали под сельхозкультуры. Тогда подъездной путь отстояла, но пять лет назад дом вновь оказался отрезан от мира.

Лариса Касило, дачница деревни Стетковщина:

Здесь должна быть дорога, подъездной путь к хутору. Потому что газ заказываю, иногда же и скорую вызывать можно. Ну как это, чтобы не было? Доехать как?

У руководителя сельского исполнительного комитета своя правда: хутор пустует, а путь через поле нужен лишь пару раз в год, и то для одного человека, когда дачница приезжает сюда из Минска. Рационально ли содержать круглый год такую практически никому не нужную дорогу? Но женщина уверена: и один в поле – воин. Ведь с правилами не поспоришь: на плане полевая артерия есть, должна быть и в жизни. За дело взялась частная сельхозорганизация, которая арендует угодья.

Петр Роуба, директор сельхозпредприятия:

Сделали дорогу, чтобы можно было на любом виде транспорта туда спокойно проехать. Зная об этой ситуации, в этом году мы сеяли на этом поле без пахоты, по минимальной обработке стерневой сеялкой, после посева опять же сделали эту полевую дорогу к этому хутору, чтобы не было к нам в последующем вопросов, что мы препятствуем проезду на данный хутор.

Олег Шимко, председатель Вензовецкого сельского исполнительного комитета:

Практически каждый год мы большегрузной техникой накатываем ей дорогу по этому полю. Да, не асфальтная дорога, но проехать по этой дороге легковой машиной можно. Директор сельхозпредприятия уверяет: после прохода сельхозтехники лично накатывал эту дорогу на своем автомобиле, чтобы земля утрамбовалась. И вроде все пошли навстречу, но женщину результат все равно не устроил. Потому мы решили организовать очную ставку для всех заинтересованных сторон.

Здесь вечная дорога, вечная! Я же по ней в школу ходила. Вы что, шутите? Автолавка прямо за кустами. Послушайте, как мне сейчас сходить? Я шла сегодня к соседу… Где Иван? Тоже свидетель. Воды было вот так, и дороги никакой нет, пройти невозможно! Зачем поле пахать? Хоть бы полосочку оставили. Бессовестные.

Галина Буро, корреспондент:

Как утверждают местные жители, вот здесь когда-то была дорога, даже проезжали по ней на телегах. Но сегодня, как видно, здесь земли сельхозпредприятия, а дороги нет ни в реальности, ни на картах. Но женщина просит войти в ее положение. После долгих споров, была ли здесь дорога, разговор стал переходить в более конструктивное русло – что делать?

– Я еще здесь пройду погрузчиком, именно по полю, если вам это надо. Но дальше через лес я же вам дорогу делать не буду.

– Через какой лес?

– Вот отсюда.

– Вы должны спилить это все!

– Я ничего вам не должен.

– Вы хотите сказать, что я, инвалид третьей группы по коленным суставам, должна ходить за 5 километров, торбочку нести с хлебом? Молчите? Я требую, чтобы была дорога!

Факт исторического существования здесь тропы она нашла в Новогрудском архиве. Сегодня на плане района дороги нет. Но местные руководители и здесь готовы идти навстречу, в рамках разумного.

– До речечки я вам погрузчиком пройдусь и сделаю вам дорогу.

– А я вас дальше и не прошу. До речечки и за речечку. А переправу, мостик будет делать сельсовет.

– Я не готов ответить, разберемся, чьи это земли. На сооружение пусть и маленького, но моста нужен дорогостоящий проект, делать его для одной дачницы нет смысла, да и в ближайшей деревне осталось всего семь жителей. Однако в споре рождается истина. В итоге Лариса Касило согласилась, что через ручей достаточно положить доску. Сделать это может даже она сама. А саму тропу ей пообещали вернуть завтра утром.

– А тропинку я вам разрешаю по моим посевам протоптать. Проедет погрузчик, сделает вам тропиночку. И по следу погрузчика будете ходить, по этой тропинке. До автолавки.

– Хорошо, спасибо.

– Пожалуйста!