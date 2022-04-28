«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мне видится, что руководители республиканских органов управления, которые занимаются этими вопросами, совместно с губернаторами должны отработать эту систему транспортного обеспечения в каждой области нашей страны, чтобы это было четко и понятно нашим людям. Да, конечно, есть специфика в зимний период, в летний период, но это должно быть отработано, и не надо идти по пути того, что мы сократим один маршрут, другой. Где-то выиграем в этом, а возможно, и не выиграем, а только будет недовольство наших людей, которые не смогут приехать или добраться так, как им было удобно ранее.