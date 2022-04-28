«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах

Новости Беларуси. Транспортное обеспечение районов и работа садоводческих товариществ. Эти темы больше всего волновали граждан и стали самыми актуальными по результатам единого дня приема граждан сенаторами. Встреча прошла в Могилевской области 27 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы за 200 километров ехали на прием к Наталье Кочановой в Осиповичах. Подробнее здесь.
На личные приемы к членам верхней палаты парламента записались около 200 человек. 28 апреля во время расширенного выездного заседания Президиума Совета Республики в Белыничах подвели итоги большой работы. Сравнительно с прошлым годом количество обращений в регионе снизилось на 17 %. Вместе с тем был определен круг вопросов, требующих глубокого изучения и проработки.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мне видится, что руководители республиканских органов управления, которые занимаются этими вопросами, совместно с губернаторами должны отработать эту систему транспортного обеспечения в каждой области нашей страны, чтобы это было четко и понятно нашим людям. Да, конечно, есть специфика в зимний период, в летний период, но это должно быть отработано, и не надо идти по пути того, что мы сократим один маршрут, другой. Где-то выиграем в этом, а возможно, и не выиграем, а только будет недовольство наших людей, которые не смогут приехать или добраться так, как им было удобно ранее.
Совет Республики активно работает с людьми, используя разные формы взаимодействия: личные приемы, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах, диалоговые площадки.