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«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах

28 апреля 2022 17:29
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Новости Беларуси. Транспортное обеспечение районов и работа садоводческих товариществ. Эти темы больше всего волновали граждан и стали самыми актуальными по результатам единого дня приема граждан сенаторами. Встреча прошла в Могилевской области 27 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы за 200 километров ехали на прием к Наталье Кочановой в Осиповичах. Подробнее здесь.

«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах-1

На личные приемы к членам верхней палаты парламента записались около 200 человек. 28 апреля во время расширенного выездного заседания Президиума Совета Республики в Белыничах подвели итоги большой работы. Сравнительно с прошлым годом количество обращений в регионе снизилось на 17 %. Вместе с тем был определен круг вопросов, требующих глубокого изучения и проработки.

«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мне видится, что руководители республиканских органов управления, которые занимаются этими вопросами, совместно с губернаторами должны отработать эту систему транспортного обеспечения в каждой области нашей страны, чтобы это было четко и понятно нашим людям. Да, конечно, есть специфика в зимний период, в летний период, но это должно быть отработано, и не надо идти по пути того, что мы сократим один маршрут, другой. Где-то выиграем в этом, а возможно, и не выиграем, а только будет недовольство наших людей, которые не смогут приехать или добраться так, как им было удобно ранее.

«Не выиграем, а только будет недовольство». Кочанова поручила разобраться с транспортным сообщением в регионах-7

Совет Республики активно работает с людьми, используя разные формы взаимодействия: личные приемы, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах, диалоговые площадки.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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