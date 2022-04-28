Виктор Хренин на чествовании срочников: наши воины получили уникальную возможность – пройти суровую армейскую школу

Новости Беларуси. Гордость белорусской армии. 28 апреля в Минске чествовали срочников, которые за полтора года добились лучших результатов в службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За плечами у них не только полевые выходы, тактические занятия и стрельбы, но и участие в учениях «Запад-2021» и «Союзная решимость».

Всего 60 солдат и офицеров получили заслуженные награды из рук министра обороны. Торжественная церемония объединила военнослужащих из различных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Отличников службы наградили ценными подарками – часами. Благодарственные письма и цветы, конечно, получили те, кто воспитал настоящих мужчин, – мамы срочников.

Тамара Агеенко, мама военнослужащего:

Я горжусь своим сыном. Я за ним, как за каменной стеной. И хочу сказать, что наша армия белорусская – опора нашего государства.

Виталий Пожарицкий, военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

В 38-й бригаде служба получилась максимально насыщенной, максимально полезной, она дала закалку на всю последующую жизнь.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Подчеркну, что наши воины, завершив службу, идут на гражданку. Они все получили очень уникальную возможность в армии – пройти суровую армейскую школу, получить жизненный опыт, приобрести самостоятельность, найти настоящих друзей.