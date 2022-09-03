«За всю историю Брестской области мы получим рекордный урожай». Телеханы принимают «Дожинки»

Новости Беларуси. Одна из самых красивых и символичных традиций – белорусские «Дожинки» проходят в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлеборобов со всего региона принимают Телеханы Ивацевичского района. Участников и гостей областного фестиваля поздравил Президент. В 2022 году брестские аграрии первыми в стране завершили уборочную и получили рекордные 1 миллион 380 тысяч тонн зерна. Урожай выше прошлогоднего на 200 тысяч тонн. Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей «Дажынок» с успешным завершением уборочной.

Шествие тех, кто точно знает, что у природы нет плохой погоды. Город мастеров, вкусная ярмарка и целый парад караваев как символ хлебного года. Завершение уборочной в Брестской области всегда отмечают пышно. К своему результату аграрии идут целый год, начиная с зимнего ремонта техники и заканчивая финальной проходкой комбайнов в полях. Дисциплина, соблюдение технологий и желание получить результат определяют победителей. Лучший район, хозяйство, руководители, агрономы и комбайнеры – заслуженные награды для трудолюбивых людей. Сергеенко: «Хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы». Читать здесь.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Хорошая погода, мы очень хорошо сработали с технологией и, наверное, за всю историю Брестской области мы получим рекордный урожай. Суммарно, я могу назвать общие цифры, это порядка 1 миллиона 400 тысяч зерновых, 200 тысяч тонн рапса, 350 тысяч тонн кукурузы. И почти 50 тысяч не дотянем до двух миллионов нашего зерна, которое соберет Брестчина. Это тот объем, который сегодня для выполнения госзаказа. Это объем, чтобы животноводство показывало такой же высокий результат, как у нас сегодня есть на Брестчине.

Алексей Микулич, директор сельхозпредприятия «Маньковичи»:

Успех значимый. Особенно для Столинского района. Мы впервые собрали 100 тысяч тонн зерна. Что явилось залогом успеха – это, конечно, кропотливый труд как специалистов, так и простых тружеников села.