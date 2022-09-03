«Не надо уезжать из города, чтобы пообщаться с живой природой». Кочанова о новой экоплощадке для отдыха в Минске

Новости Беларуси. Новые площадки для отдыха с приставкой «эко» появились в районах Минска. Их презентовали сегодня, 3 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный подарок жителям столицы к предстоящему Дню города.
Новости Беларуси. Новые площадки для отдыха с приставкой «эко» появились в районах Минска. Их презентовали сегодня, 3 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный подарок жителям столицы к предстоящему Дню города.
Такой традиции, к слову, уже второй год. К обустройству зон подключилось немало людей. И это не только представители ответственных за благоустройство организаций. Помогали трудовые коллективы предприятий, неравнодушные жители. Примечательно, что к полезной для всех инициативе подключились и школьники.
Площадки позволяют не просто в комфортных условиях насладиться свежим воздухом, но и узнать много полезной информации об особенностях природы родного края, приобщиться к здоровому образу жизни.
Ксения Гайдук:
Детям есть где заниматься – пробежаться, отличный сделали мостик. Для детей просто замечательно. И свежий воздух, и гамаки, и родителям есть где отдохнуть, есть и где детям отдохнуть – это самое главное сейчас. Потому что для развития будущего это как раз таки сила и мощь Беларуси, для развития наших детей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Человеку, минчанину не надо уезжать из города в выходной день, чтобы пообщаться с живой природой. Можно просто выйти, через дорогу перейти, кому-то, может быть, чуть-чуть дальше проехать, но попасть в прекрасный парк, прекрасный сквер или лесомассив, где сегодня сделаны и обустроены и детские площадки, где придуманы различные развлечения для детей, потому что живая природа, которая сохранена, – это очень важно. Поэтому, конечно, только хочется сказать слова признательности и благодарности людям, которые были инициаторами этого, и тем, которые приняли участие в наведении порядка и обустройстве таких зон отдыха.
Авторы к благоустройству территорий и оборудованию экозон подошли креативно – украсили живописные уголки беседками, гамаками, необычными скамейками. По всему видно, жителям микрорайонов пришлись по душе новые площадки для отдыха – посетителей немало. Теперь дело за малым – сохранять здесь чистоту и порядок.