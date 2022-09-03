Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. День рождения в большом городе. Минск отмечает 955-летие. Запланировано более 150 мероприятий. Основные торжества пройдут на следующих выходных, однако гулять начали уже 3 сентября. На площади Свободы в рамках проекта «Минск музыкальный» легендарные «Песняры», день открытых дверей в Белорусском государственном цирке. Семейные мероприятия в парках.
Куда еще сходить и что посмотреть на предстоящей неделе, расскажут гости ток-шоу «Большой город». Эфир уже завтра, 4 сентября, в 10:00.
Все грани столицы Беларуси в одном празднике.
У нас Минск образовательный, Минск спортивный, Минск туристический, Минск промышленный.
Город, который дал имена тому, что дорого по сей день.
– Здесь вы видите эти уникальные вазочки Минского фарфорового завода.
– Я вот, на самом деле, обожаю такую классику. От нее каким-то веет теплом.
История в лицах и главные события, которые легли в летопись Минска – воочию.
Вот эти десять веков будут отражаться в нашем фестивальном движении, в нашей программе. И все, что зрители увидят – это будет для них, я уверен, незабываемо. Это будет ярко.
Антизвездная терапия. Проект «Звезда на заводе». Телеканал СТВ расскажет о каждом выступлении на цеховых подмостках.
Вы знаете, чувствуешь себя прям мощной рок-звездой. Там потом автограф-сессия на полчаса еще.
И лучшие люди этого города. «Минский мастер», Минчанин года и почетный гражданин.
Уже в возрасте 20 лет есть высокие профессионалы, которые дают фору любому в этой профессии.
Смотрите 4 сентября в 10 утра – подробный путеводитель по праздничной программе Дня города.