Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. День рождения в большом городе. Минск отмечает 955-летие. Запланировано более 150 мероприятий. Основные торжества пройдут на следующих выходных, однако гулять начали уже 3 сентября. На площади Свободы в рамках проекта «Минск музыкальный» легендарные «Песняры», день открытых дверей в Белорусском государственном цирке. Семейные мероприятия в парках. Куда еще сходить и что посмотреть на предстоящей неделе, расскажут гости ток-шоу «Большой город». Эфир уже завтра, 4 сентября, в 10:00. Все грани столицы Беларуси в одном празднике.

У нас Минск образовательный, Минск спортивный, Минск туристический, Минск промышленный. Город, который дал имена тому, что дорого по сей день.

– Здесь вы видите эти уникальные вазочки Минского фарфорового завода.

– Я вот, на самом деле, обожаю такую классику. От нее каким-то веет теплом. История в лицах и главные события, которые легли в летопись Минска – воочию.

Вот эти десять веков будут отражаться в нашем фестивальном движении, в нашей программе. И все, что зрители увидят – это будет для них, я уверен, незабываемо. Это будет ярко. Антизвездная терапия. Проект «Звезда на заводе». Телеканал СТВ расскажет о каждом выступлении на цеховых подмостках.

Вы знаете, чувствуешь себя прям мощной рок-звездой. Там потом автограф-сессия на полчаса еще. И лучшие люди этого города. «Минский мастер», Минчанин года и почетный гражданин.

Уже в возрасте 20 лет есть высокие профессионалы, которые дают фору любому в этой профессии.