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Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»

03 сентября 2022 13:19
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Новости Беларуси. День рождения в большом городе. Минск отмечает 955-летие. Запланировано более 150 мероприятий. Основные торжества пройдут на следующих выходных, однако гулять начали уже 3 сентября. На площади Свободы в рамках проекта «Минск музыкальный» легендарные «Песняры», день открытых дверей в Белорусском государственном цирке. Семейные мероприятия в парках.  

Куда еще сходить и что посмотреть на предстоящей неделе, расскажут гости ток-шоу «Большой город». Эфир уже завтра, 4 сентября, в 10:00.  

Все грани столицы Беларуси в одном празднике.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

У нас Минск образовательный, Минск спортивный, Минск туристический, Минск промышленный.  

Город, который дал имена тому, что дорого по сей день.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

– Здесь вы видите эти уникальные вазочки Минского фарфорового завода.  
– Я вот, на самом деле, обожаю такую классику. От нее каким-то веет теплом.  

История в лицах и главные события, которые легли в летопись Минска – воочию.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Вот эти десять веков будут отражаться в нашем фестивальном движении, в нашей программе. И все, что зрители увидят – это будет для них, я уверен, незабываемо. Это будет ярко.  

Антизвездная терапия. Проект «Звезда на заводе». Телеканал СТВ расскажет о каждом выступлении на цеховых подмостках.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Вы знаете, чувствуешь себя прям мощной рок-звездой. Там потом автограф-сессия на полчаса еще.  

И лучшие люди этого города. «Минский мастер», Минчанин года и почетный гражданин.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Уже в возрасте 20 лет есть высокие профессионалы, которые дают фору любому в этой профессии.  

Составили подробный путеводитель по праздничной программе Дня города. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Смотрите 4 сентября в 10 утра – подробный путеводитель по праздничной программе Дня города.  

# День города в Минске # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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