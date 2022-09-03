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Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей «Дажынок» с успешным завершением уборочной

03 сентября 2022 07:17
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов – «Дажынкі» – отмечает 3 сентября Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги аграрного сезона подводят в агрогородке Телеханы.

Участников и гостей областного фестиваля поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей «Дажынок» с успешным завершением уборочной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весомый и по-настоящему достойный каравай – это результат слаженной работы всего агропромышленного комплекса Брестской области. Он символизирует лучшие качества труженика села – любовь к родной земле и преданность своему делу, рачительность и упорство, веру в себя и умение работать в команде.

Александр Лукашенко поблагодарил всех за ответственное отношение к решению важнейшей государственной задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Пожелал крепкого здоровья, чистого неба, вкусного хлеба и новых достижений на благо любимой Беларуси.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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