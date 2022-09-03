Сергеенко: «Хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы»

Новости Беларуси. Одна из самых красивых и символичных традиций – белорусские «Дожинки» проходят в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлеборобов со всего региона принимают Телеханы Ивацевичского района. Участников и гостей областного фестиваля поздравил Президент. В 2022 году брестские аграрии первыми в стране завершили уборочную и получили рекордные 1 миллион 380 тысяч тонн зерна. Урожай выше прошлогоднего на 200 тысяч тонн.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Сегодня Брестчина занимает лидирующие позиции как в растениеводстве, животноводстве, так и в переработке сельхозпродукции. Кстати, Брестская область первыми проводит «Дожинки». И Брестская область первой вышла на миллион тонн зерна в этом году. Ряд районов превысили планку 100 тысяч тонн зерна. Сегодня будут чествовать многие семейные экипажи. Тоже хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы, много молодежи.