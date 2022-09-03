Сергеенко: «Хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы»

Новости Беларуси. Одна из самых красивых и символичных традиций – белорусские «Дожинки» проходят в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлеборобов со всего региона принимают Телеханы Ивацевичского района. Участников и гостей областного фестиваля поздравил Президент. В 2022 году брестские аграрии первыми в стране завершили уборочную и получили рекордные 1 миллион 380 тысяч тонн зерна. Урожай выше прошлогоднего на 200 тысяч тонн.
«За всю историю Брестской области мы получим рекордный урожай». Телеханы принимают «Дожинки». Читать здесь.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня Брестчина занимает лидирующие позиции как в растениеводстве, животноводстве, так и в переработке сельхозпродукции. Кстати, Брестская область первыми проводит «Дожинки». И Брестская область первой вышла на миллион тонн зерна в этом году. Ряд районов превысили планку 100 тысяч тонн зерна. Сегодня будут чествовать многие семейные экипажи. Тоже хорошая традиция на Брестчине. Более сотни семейных экипажей, семейные традиции живы, много молодежи.
Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей «Дажынок» с успешным завершением уборочной.