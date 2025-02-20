Лукашенко: «Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира»

Сила армии определяется не только танками, пушками и самолетами, но в первую очередь мужеством, стойкостью и патриотизмом солдат и офицеров. Об этом 20 февраля заявил Президент и Главнокомандующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Пожалуй, самая красивая и строгая церемония вручения государственных наград в году – та, что в преддверии Дня защитника Отечества. Строевой шаг, звон медалей и сдержанные, но все же эмоции тех, кому в любой другой день не положено. Капитаны, полковники, генералы, следователи, таможенники, военные, правоохранители – те, кто в разных аспектах, но в равной мере, отвечают за безопасность Беларуси сегодня из зала Дворца Независимости вышли в новых званиях и с заслуженными орденами. Итог многолетней службы, но, как говорят сами, всего лишь промежуточный.

Виталий Шестак, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси – начальник штаба вооружения:

Каждый ефрейтор, солдат стремится стать генералом. В первую очередь, прожить жизнь во благо своей Родины, своего государства, Республики Беларусь. Я родился 22 июня 1971 года, через 30 лет после начала войны. И сама судьба предрешила, кем я стану на всю оставшуюся жизнь. Таким образом, я стал военным. Больше 30 лет в Вооруженных Силах полностью себя отдаю служению Родине, Отечеству. И это призвание по плечу далеко не каждому. Соответствовать в полной мере званию офицера, а тем более генерала, могут избранные и сознательно избравшие путь быть сильным при любых обстоятельствах. Таких всегда будут уважать, на таких всегда будут равняться. И на личном, и на межгосударственном уровне. Главнокомандующий сегодня немногословен, все и так все понимают. Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу

Если хотим сохранить себя, другого выхода у нас нет. Так сложилось, что послевоенная иллюзия о том, что мир во всем мире после кровавой Второй мировой наступил окончательно, разбилась об экономические реалии, а точнее, амбиции сильных мира сего, для которых война – это не жизнь и судьбы, ад на земле, а возможность в разы увеличить свои капиталы.