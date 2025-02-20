Сергей Якута получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга

Быть гибким, меняться заставляют обстоятельства. Особенно тех, кто стоит на защите экономических интересов страны. В условиях санкции отстаивать их проще не стало.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

Если говорить о динамике перемещений в регионе деятельности (касательно Брестской таможни), начиная с так называемого ковидного периода, именно в Брестской таможне наблюдается рост как по легковому, так и по грузовому транспорту.

Тем более на польском направлении только в регионе деятельности Брестской таможни остались два пункта пропуска: автодорожный, «Варшавский мост», и грузовой – «Козловичи». И в среднем, много это либо мало, но полторы тысячи грузовиков за сутки перемещается.