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Сергей Якута получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга

20 февраля 2025 17:52
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Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Быть гибким, меняться заставляют обстоятельства. Особенно тех, кто стоит на защите экономических интересов страны. В условиях санкции отстаивать их проще не стало.

Сергей Якута получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга-2

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:
Если говорить о динамике перемещений в регионе деятельности (касательно Брестской таможни), начиная с так называемого ковидного периода, именно в Брестской таможне наблюдается рост как по легковому, так и по грузовому транспорту. 

Тем более на польском направлении только в регионе деятельности Брестской таможни остались два пункта пропуска: автодорожный, «Варшавский мост», и грузовой – «Козловичи». И в среднем, много это либо мало, но полторы тысячи грузовиков за сутки перемещается.

Сергей Якута получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга-4

Сергей Якута, начальник Брестской таможни, сегодня получил погоны государственного советника таможенной службы III ранга.

# Госнаграды # Таможня Беларуси # Сергей Якута # Алена Сырова

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