Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны высшему офицерскому составу

Сила армии определяется не только железом – танками, пушками, самолетами, а в первую очередь мужеством, стойкостью и патриотизмом солдат и офицеров. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград и генеральских погон высшему офицерскому составу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать заслуги тех, кто в ответе за нашу безопасность, – в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил давняя и особая традиция современной Беларуси. Обращаясь к участникам церемонии, Президент подчеркнул, что сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции поколения победителей. В основе которых готовность все сделать во имя своей страны. Сегодня, с учетом глобальной нестабильности в мире, такая решительность и отвага – особая ценность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вывод один. Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем. Вы как никто понимаете, что сильных уважают. И поэтому профессия – Родину защищать – еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах – надежным щитом и главными хранителями мирного труда. Для военной организации государства в целом стоит задача выйти на новые качественные параметры.

Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками по ОДКБ и братской Россией. Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность и безопасность страны под надежной защитой. Уверен, каждый из вас хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом – танками, пушками, самолетами. Сила армии – это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров. Воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача – растить и воспитывать таких воинов.

Среди сегодняшних участников церемонии большинство – абсолютно непубличные люди. Потому о высокой оценке своей работы говорят сдержанно, но в то же время с нескрываемой гордостью. Личную награду считают коллективной.