За рецептом в торговый центр. Как пандемия изменила режим работы поликлиник

Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поликлиники в четвертую волну – это уже не то, что было в первую или вторую. Накопленный за полтора года опыт позволяет максимально оперативно реагировать на развитие эпидситуации. С ростом заболеваемости COVID-19 медучреждения переходят в особый режим: все плановые процедуры и осмотры переносятся на более поздние сроки, потоки разделяются.
Для работы с температурящими только в Гомеле ежедневно работают 35 контактных групп. В случае чего, на дому возьмут любые анализы и даже сделают кардиограмму. Не говоря уже о такой мелочи, как выписка рецепта. За этим сегодня точно необязательно ходить в поликлинику: владельцы электронных медкарт могут оставить заявку по телефону и отправляться прямиком в аптеку. Кроме того, в Гомеле можно выписать рецепт в любом крупном торговом центре. Там в пунктах вакцинации ежедневно дежурят участковые врачи.
Юлия Юдицкая, заместитель главного врача Гомельской центральной городской клинической поликлиники:
Организованы так называемые красные зоны, или зоны приема инфекционных больных. У кого-то это полностью инфекционное крыло, как в этой новой поликлинике, у кого-то это разделение потоков на несколько кабинетов. В этих кабинетах принимают сейчас от трех до пяти врачей одномоментно. В пунктах вакцинации организована работа участковой службы по несколько часов. В эти часы пациенты могут подойти к нам в пункт вакцинации со своими документами медицинскими, продлить выписку льготных и простых рецептов. Студентов шестого курса садят на обзвон, мониторинг динамического состояния контактов первого уровня, чтобы сохранить резерв терапевтической службы.
Результат принимаемых мер налицо. В коридорах поликлиник никакого ажиотажа. Прием ведется четко по времени. Владимир Кривоносов пришел к хирургу. Лечить перелом дистанционно просто невозможно.
Владимир Кривоносов, житель Гомеля:
В пятницу неудачно дверью палец прищемил, поломал фалангу. Отправили из травмпункта сюда. Сейчас записался на прием, сказали ждать. Как видите, очередей нет. Так что в течение 10 минут, я думаю, пройду врача. Мне окажут нужную помощь, проконсультируют и успешно вылечат. Собираюсь вакцинироваться, сдавал недавно анализы на антитела – отрицательно, то есть можно сдавать. У меня вся семья привилась, сейчас я думаю это сделать.
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