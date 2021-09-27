За рецептом в торговый центр. Как пандемия изменила режим работы поликлиник

Новости Беларуси. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 946 пациентов с COVID-19. Вирус ведет себя все агрессивнее. Беларусь накрыла четвертая волна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поликлиники в четвертую волну – это уже не то, что было в первую или вторую. Накопленный за полтора года опыт позволяет максимально оперативно реагировать на развитие эпидситуации. С ростом заболеваемости COVID-19 медучреждения переходят в особый режим: все плановые процедуры и осмотры переносятся на более поздние сроки, потоки разделяются.

Для работы с температурящими только в Гомеле ежедневно работают 35 контактных групп. В случае чего, на дому возьмут любые анализы и даже сделают кардиограмму. Не говоря уже о такой мелочи, как выписка рецепта. За этим сегодня точно необязательно ходить в поликлинику: владельцы электронных медкарт могут оставить заявку по телефону и отправляться прямиком в аптеку. Кроме того, в Гомеле можно выписать рецепт в любом крупном торговом центре. Там в пунктах вакцинации ежедневно дежурят участковые врачи.

Юлия Юдицкая, заместитель главного врача Гомельской центральной городской клинической поликлиники:

Организованы так называемые красные зоны, или зоны приема инфекционных больных. У кого-то это полностью инфекционное крыло, как в этой новой поликлинике, у кого-то это разделение потоков на несколько кабинетов. В этих кабинетах принимают сейчас от трех до пяти врачей одномоментно. В пунктах вакцинации организована работа участковой службы по несколько часов. В эти часы пациенты могут подойти к нам в пункт вакцинации со своими документами медицинскими, продлить выписку льготных и простых рецептов. Студентов шестого курса садят на обзвон, мониторинг динамического состояния контактов первого уровня, чтобы сохранить резерв терапевтической службы.

Результат принимаемых мер налицо. В коридорах поликлиник никакого ажиотажа. Прием ведется четко по времени. Владимир Кривоносов пришел к хирургу. Лечить перелом дистанционно просто невозможно.