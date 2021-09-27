«Он перенесёт её намного легче». Как сейчас изменилась группа риска по коронавирусу

С начала пандемии уже зарегистрировали тысячи мутаций COVID-19. Но самыми опасными оказались британский, южноафриканский и индийский штаммы. Они на 70 % заразнее, поэтому быстрее распространяются среди уязвимых слоев населения. Если раньше говорилось о том, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группе риска и молодежь, и беременные женщины.

Елена Мамчур, заместитель главного врача Витебского областного клинического центра пульмонологии и фтизиатрии:

Чем тяжелее форма коронавирусной инфекции, тем больше последствий остается у пациента. Тяжелее восстанавливаются легочные ткани, иногда возникает фиброз, который иногда приводит к выраженной хронической дыхательной недостаточности. Многие пациенты вынуждены даже приобретать кислородный концентратор, чтобы находиться дома на них. Вакцинация – это самый действенный способ, чтобы сейчас человек не заболел. Или даже если он заболеет (конечно, любая вакцинация не может давать 100-процентную гарантию, что человек не заболеет), то во всяком случае он перенесет ее намного легче.